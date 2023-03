Síria/Rússia

"Haverá mais paz no mundo após a vitória da Rússia na Ucrânia"

O líder sírio, Bashar al-Assad, reuniu-se ontem, 15 de Março, em Moscovo, com o Presidente russo, Vladimir Putin. © Sputnik/Vladimir Gerdo/Pool via REUTERS

Texto por: RFI 2 min

O Presidente da Síria reconheceu como "territórios russos" as quatro regiões ucranianas anexadas em Setembro do ano passado e afirmou que haverá mais paz no mundo após a vitória da Rússia na Ucrânia. Bashar Al-Assad reuniu-se esta quarta-feira, 15 de Março, com o homólogo russo, Vladimir Putin, em Moscovo.