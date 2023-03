Benfica mede forças com Inter na Champions, Sporting CP defronta a Juventus na Liga Europa

Futebol

Rafa Silva (direita), avançado do SL Benfica.

Os sorteios das diferentes competições europeias decorreram nesta sexta-feira 17 de Março com duas equipas portuguesas - SL Benfica e Sporting CP - e uma francesa - Nice - ainda presentes nas provas europeias.

Os quartos-de-final das três provas da UEFA - Liga dos Campeões, Liga Europa, Liga Europa Conferência - foram definidos nesta sexta-feira com três sorteios.

Benfica mede forças com carrasco do FC Porto

O SL Benfica, que está nos quartos pelo segundo ano consecutivo, vai medir forças com o carrasco do FC Porto, os italianos Inter de Milão.

Os lisboetas apuraram-se para os quartos após terem derrotado os belgas do Club Brugge por 7-1 no conjunto das duas mãos, após triunfos por 2-0 e 5-1.

Isto enquanto os transalpinos eliminaram o FC Porto, vencendo por 1-0 no conjunto das duas mãos visto que em Milão, o Inter triunfou por 1-0, e na cidade Invicta, as duas equipas empataram sem golos. De notar que o único tento da equipa italiana foi apontado pelo avançado belga Romelu Lukaku.

O Benfica recebe a primeira mão no Estádio da Luz a 11 de Abril.

Os outros encontros:

Real Madrid-Chelsea

Manchester City-Bayern Munique

AC Milan-Nápoles

Troféu da Liga dos Campeões europeus. © REUTERS - MURAD SEZER

Sporting CP defronta a Juventus na Liga Europa, Nice frente ao Basileia

O Sporting Clube de Portugal vai jogar frente aos italianos da Juventus nos quartos-de-final da Liga Europa, a segunda maior prova da UEFA.

Os leoninos apuraram-se para esta fase da prova eliminando o Arsenal, líder do campeonato inglês. Na primeira mão as duas equipas tinham empatado a duas bolas em Lisboa.

Na quinta-feira 16 de Março, os dois clubes voltaram a empatar desta vez a uma bola em Londres em território britânico. O jogo acabou por ir para o prolongamento e para a marcação das grandes penalidades onde os leoninos eliminaram os ingleses por 5-3. De notar que os golos da segunda mão foram apontados pelo internacional suíço, Granit Xhaka, para o Arsenal, e pelo avançado português, Pedro Gonçalves, para o Sporting CP.

A Juventus teve menos dificuldades visto que eliminou os germânicos do SC Freiburg por 3-0 no conjunto das duas mãos, visto que em Turim os italianos venceram por 1-0, e voltaram a triunfar na Alemanha por 2-0.

A primeira mão dos quartos decorre em território transalpino a 13 de Abril.

Os outros jogos na Liga Europa:

Manchester United-Sevilha

Bayer Leverkusen-Saint-Gilloise

Feyenoord-Roma

Troféu da Liga Europa. © AFP - FABRICE COFFRINI

O Nice, único clube francês ainda presente nas competições europeias, vai defrontar os suíços do Basileia nos quartos da Liga Europa Conferência, Conference League.

Nos oitavos, os franceses eliminaram os moldavos do Sheriff por 4-1 no conjunto das duas mãos, após dois triunfos: 1-0 e 3-1.

No que diz respeito aos suíços derrotaram os eslovacos do Slovan Bratislava por 4-1 na marcação das grandes penalidades visto que as duas equipas empataram duas vezes a duas bolas nos dois encontros dos oitavos.

A primeira decorre no terreno do Basileia a 13 de Abril.

As outras partidas na Liga Europa Conferência:

Lech Poznan-Fiorentina

Gent-West Ham

Anderlecht-AZ Alkmaar

José Mourinho, treinador português, com o troféu da Conference League. © AFP - OZAN KOSE

