França: Duas moções de censura contra o governo

França

Duas moções de censura foram apresentadas esta sexta-feira, 17 de Março, contra o governo de Elisabeth Borne. Uma das moções é do partido de extrema-direita, Rassemblement national. A outra é dos deputados do grupo independente LIOT, descrita como "transpartidaria" porque foi subscrita pelos deputados da aliança de esquerda NUPES.

Publicidade Continuar a ler

O grupo Liberdades, independentes, ultra-mar e territórios –Liot- apresentou uma moção de censura descrita como "transpartidaria" porque foi subscrita pelos deputados da aliança de esquerda NUPES.

O líder do grupo, Bertrand Pacher, explicou que o voto nesta moção de censura vai permitir uma saída da crise profunda que se vive no país, lamentando, porém, o facto dos “colegas” do partido LesRepublicains não serem signatários do documento.

“A votação desta moção vai permitir sair desta profunda crise política”, declarou à imprensa o líder do grupo, Bertrand Pancher, lamentando que “os colegas da LR não sejam signatários”.

Uma segunda moção de censura foi apresentada pelo partido de extrema-direita Rassemblement national. Os textos são a resposta à posição do governo francês de Elisabeth Borne que recorreu ao artigo 49.3 para aprovar o projecto de lei da reforma do sistema das pensões, sem passar pela votação dos deputados. Os dois documentos devem ser devem ser analisados na próxima segunda-feira, 23 de Março.

Esta sexta-feira, houve protestos a perturbar o tráfego rodoviário na circular que rodeia a capital parisense. As refinarias de petróleo prometem parar no fim-de-semana e há fechos pontuais de escolas secundarias.

A noite de ontem também ficou marcada por várias manifestações. Em entrevista à rádio RTL, o ministro francês do Interior, GéraldDarmanin, confirmou que mais de 300 pessoas foram detidas. Os protestos ocorreram também em outras cidades do país, incluindo Marselha, Nantes, Rennes e Lyon.

A reforma do sistema de pensões prevê a subida da idade da reforma dos 62 para os 64 anos e tem sido fortemente contestada em França.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro