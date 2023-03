Presidente chinês, Xi Jinping, visita a Rússia na próxima semana

China

O Presidente chinês, Xi Jinping, viaja para Moscovo na próxima segunda-feira para uma visita de três dias. O Presidente chinês e Vladimir Putin vão discutir a situação internacional, avançou o ministério chinês dos Negócios Estrangeiros. O objectivo é reforçar a confiança entre os dois países.

O Presidente chinês, Xi Jinping, vai visitar a Rússia na próxima semana, anunciou esta sexta-feira o ministério dos Negócios Estrangeiros da China. Nos últimos anos, Pequim estreitou os seus laços com Moscovo em oposição ao Ocidente, apresentando-se como uma parte neutra no conflito na Ucrânia.

“A convite do Presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, o Presidente Xi Jinping vai realizar uma visita de Estado à Rússia, entre 20 e 22 de Março”, avançou em comunicado o ministério dos Negócios Estrangeiros da China. Este será um “movimento de amizade e paz”, acrescentou o ministério.

Xi Jinping "vai conversar com o Presidente Putin sobre as relações bilaterais e as principais questões internacionais e regionais de interesse comum", disse o porta-voz da diplomacia chinesa, Wang Wenbin. "O mundo entrou num novo período turbulento", acrescentou Wang em conferência de imprensa.

As relações Pequim-Moscovo foram tumultuosas durante a Guerra Fria, mas os dois países vizinhos aproximaram-se nas últimas décadas para formar uma frente comum perante a influência dos EUA.

Xi Jinping e Vladimir Putin encontraram-se em Setembro à margem de uma cimeria da Organização de Cooperação de Xangai (SCO), no Uzbequistão. Durante este primeiro encontro desde o início da guerra na Ucrânia, em Fevereiro de 2022, Xi Jinping e Vladimir Putin mostraram vontade de se apoiar e de fortalecer laços entre os dois países.

No mês passado, a China divulgou um documento composto por 12 pontos no qual instava Moscovo e Kiev a realizar negociações de paz. O texto também se opunha ao recurso a armas nucleares e apelava ao respeito pela integridade territorial de todos os países.

Um documento foi recebido com precaução pelos ocidentais, uma vez que a China nunca condenou publicamente a invasão russa da Ucrânia. Desde o início do conflito, o Presidente chinês nunca falou com o homólogo ucraniano.

Volodymyr Zelensky manifestou vontade de se encontrar com o seu homólogo chinês. "Pretendo encontrar-me com Xi Jinping. Será importante para a segurança mundial. A China respeita a integridade territorial e deve fazer de tudo para garantir que a Rússia deixe o território da Ucrânia", afirmou.

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, também vai à China no final de Março para uma visita oficial, a convite do chefe de Estado chinês Xi Jinping, anunciou igualmente esta sexta-feira, 17 de Março, o ministério das Relações Exteriores de Pequim. A visita vai decorrer entre os dias 26 e 31 de Março e vai ser a primeira de Lula à China desde que assumiu o poder em Janeiro.

