Prolongamento do Acordo sobre os cereais ucranianos por apenas 60 dias

Navios carregados com cereais no estreito do Bósforo, na Turquia, em Outubro de 2022.

Após negociações sob a égide da Turquia e da ONU, o acordo internacional de Julho de 2022 sobre a exportação de cereais ucranianos, fundamental para evitar uma crise alimentar, foi renovado in extremis no próprio dia em que estava prestes a caducar, mas apenas por 60 dias e não por 120 como pretendido pela Ucrânia, num contexto em que continuam a agravar-se as tensões mundiais em torno do conflito vigente naquele país.

Este sábado à tarde, o Presidente turco confirmou a notícia ao congratular-se com o prolongamento deste acordo "vital para o abastecimento alimentar mundial". No mesmo sentido, Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, também afirmou em comunicado que "a Iniciativa cerealífera do Mar Negro, assinada em Istambul em 22 de Julho de 2022, foi prolongada". Contudo nem Ancara nem a ONU explicitaram por quanto tempo o acordo foi renovado.

O ministro ucraniano das Infra-estruturas, Oleksandr Kubrakov, afirmou por sua vez que o acordo foi prolongado por 120 dias. "A Iniciativa Cerealífera do Mar Negro foi prorrogada por 120 dias. Agradecemos Antonio Guterres, as Nações Unidas, o Presidente Recep Tayyip Erdogan, o Ministro (turco da Defesa) Hulusi Akar e todos os nossos parceiros, por confirmarem este acordo", escreveu no Twitter.

Todavia, Moscovo desmentiu logo essa informação. "Vemos declarações das diferentes partes segundo as quais +o acordo dos cereais+ foi prolongado por 120 dias", disse a porta-voz do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova. "Repetimos várias vezes que (...) a parte russa informou todas as partes interessadas de que o acordo foi renovado por mais 60 dias", acrescentou a responsável citada pela agência russa Interfax.

Assinado em Julho do ano passado, aliviando as dificuldades atravessadas pelos países dependentes das importações dos cereais ucranianos, segundo as Nações Unidas, este acordo permitiu até agora a exportação de quase 25 milhões de toneladas de milho, de trigo e outros cereais a partir dos portos ucranianos, passando pela Turquia que juntamente com a ONU ficou com a incumbência de supervisionar o estrito respeito dos seus termos.

Segundo o que ficou estipulado no acordo, ele é suposto ser "automaticamente prolongado pelo mesmo período (120 dias), excepto se uma das partes notificar a outra da sua intenção de pôr termo ou de o alterar".

O acordo chegou a ser prolongado uma primeira vez por 120 dias no passado mês de Novembro até este sábado, só que no passado dia 13 de Março, Moscovo disse que só aceitava renová-lo por mais 60 dias.

Em causa está o descontentamento da Rússia que apontou dificuldades no cumprimento de um segundo acordo relativo, desta vez, à exportação dos seus adubos, produtos considerados indispensáveis para a agricultura mundial e que até agora não foram abrangidos no conjunto das sanções aplicadas pelos países ocidentais.

Moscovo condiciona o prolongamento do acordo sobre os cereais ucranianos à anulação das sanções relativas aos pagamentos bancários, à logística do transporte e aos seguros que, a seu ver, são um travão à exportação dos seus respectivos produtos agrícolas e adubos.

Neste sábado, Stéphane Dujarric garantiu que as Nações Unidas estavam determinadas em aplicar o acordo e apelou "todas as partes a redobrar os esforços para o pôr plenamente em prática".

