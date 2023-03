Futebol: FC Porto empatou frente ao Braga e perdeu pontos sobre o Benfica na Liga Portuguesa

Futebol

O Benfica venceu por 5-1 o Vitória de Guimarães e continua na liderança na primeira divisão portuguesa de futebol com 68 pontos, mais dez do que o FC Porto que empatou sem golos frente ao Sporting de Braga.

Após a 25ª jornada da Liga Portuguesa, o SL Benfica ocupa o primeiro lugar na tabela classificativa com 68 pontos.

Os encarnados alcançaram o 22° triunfo frente aos vimaranenses. As águias derrotaram o Vitória de Guimarães por 5-1.

Os golos lisboetas foram apontados pelos portugueses Gonçalo Ramos, António Silva e João Mário, que bisou, e também pelo médio português do Guimarães, Dani Silva.

De notar que o único tento dos vimaranenses foi marcado pelo brasileiro André Silva.

Os encarnados têm 68 pontos, mais dez do que o FC Porto que ocupa o segundo lugar com 58 pontos.

Na 25ª jornada da Liga Portuguesa, os portistas acabaram por empatar sem golos na deslocação ao terreno do Sporting de Braga.

Os dragões têm dez pontos de atraso sobre o Benfica, mas têm sobretudo dois pontos de vantagem em relação ao Sporting de Braga.

Os bracarenses ocupam o último lugar no pódio com 56 pontos.

O terceiro lugar dá acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões europeus de futebol, uma posição que o Sporting CP quer atingir.

Os sportinguistas estão no quarto posto com 50 pontos, a seis dos bracarenses. No entanto, na 25ª jornada da Liga Portuguesa, os leoninos não jogaram, visto que o jogo frente ao Gil Vicente foi adiado. Os gilistas recebem os leoninos a 5 de Abril.

A 26ª jornada da Liga Portuguesa decorre entre 31 de Março e 2 de Abril.

João Mário, médio do SL Benfica. © LUSA - JOSE SENA GOULAO

