#Sector bancário

BCE admite “novos riscos” para a economia

Christine Lagarde, Presidente do BCE AFP - JOHN THYS

Texto por: RFI 1 min

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, afirmou, esta quarta-feira, que as recentes tensões no sector bancário provocam “novos riscos” para a economia. Na véspera, o presidente da Autoridade Bancária Europeia, José Manuel Campa, disse que o sector bancário no continente está bem protegido.