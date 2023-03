Ucrânia/Rússia/China

Fim da visita do Presidente chinês a Moscovo com pano de fundo de novos ataques

Edifício atingido por bombardeamentos russos, segundo as autoridades ucranianas, em Zaporijia no sudeste da Ucrânia neste dia 22 de Março de 2023. REUTERS - STRINGER

Texto por: Liliana Henriques 2 min

Terminou a visita de Xi Jinping à Rússia. O Presidente russo e o seu homólogo chinês selaram ontem em cimeira o estreitar dos seus laços, nomeadamente em termos económicos, mas também em termos políticos, com Putin a considerar que o plano de paz para a Ucrânia proposto por Pequim pode ser uma base de conversações. No terreno, a violência continua, as autoridades ucranianas tendo conta de pelo menos 4 mortos num ataque com drones contra um liceu profissional nas imediações de Kiev.