Parlamento britânico aprovou novo acordo com UE

Parlamento britânico, Londres, 22 de Março de 2023. © AFP

Bruno Manteigas

O Parlamento britânico aprovou, esta quarta-feira, o novo acordo com a União Europeia destinado a resolver problemas causados pelo Brexit na Irlanda do Norte. O objectivo é reduzir significativamente o número de controlos alfandegários entre o Reino Unido e a Irlanda do Norte.