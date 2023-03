Cimeira da UE: tensões entre Berlin e Paris dominam

Cimeira da UE

É hoje o ultimo dia da cimeira da Uniao Europeia, em Bruxelas, onde os 27 chefes de estado debatem sobre as políticas conjuntas, nomeadamente climáticas, económicas e migratórias. Hoje, os dirigentes Emmanuel Macron e Olaf Scholz encontram-se à margem da cimeira, a meio de tensões franco-alemãs que se fizeram ressentir durante a cimeira.

Promover ou proibir o nuclear para lutar contra o aquecimento global? É o ponto de discórdia entre Paris e Berlin. O espaço da energia nuclear na luta contra o aquecimento global tem dividido os dois países. Paris, que recorre à energia nuclear, e uma dezena de outras capitais querem ver reconhecido o papel dessa energia na descarbonização da economia. Mas Berlin opõe-se.

No final do dia de quinta-feira 23 de Março, a presidente da Comissão Europeia Ursula Von Der Leyen admitiu que a energia nuclear "pode desempenhar um papel nos esforços de descarbonização", mas que dificilmente poderá beneficiar das vantagens do plano industrial do Pacto Verde europeu. Entre as vantagens estão as facilidades de financiamento, de que as energias renovaveis beneficiarão, ao contrário do nuclear.

Os dois dirigentes, alemão e francês, devem encontrar-se esta sexta-feira 24 de Março, à margem da cimeira. Os contextos nacionais de ambos os países estão envoltos em tensões, em França devido ao forte movimento de contestação social contra a reforma das pensões e na Alemanha devido às divisões no seio da coligação de Olaf Scholz.

Prevê-se que os outros pontos de discórdia sejam discutidos, como os acordos de comércio livre. De um lado, a Alemanha quer redinamisar essa politica comercial, para sair da dependência à China, e do outro lado, Paris aparece hesitante.

Cenário pós-inflação

Sobre a questão económica, os dirigentes europeus olham para o plano anti-inflação americano com algum embaraço e receio. Nos Estados-Unidos, um pacote de 400 mil milhões de dólares vai ser destinado a apoiar a economia americana e em particular as industrias verdes e face a este passo positivo para a transição energética, os europeus receam que este investimento reforce a concorrência à industria europeia e que algumas empresas se desloquem para o outro lado do atlântico.

O mercado europeu é o único mercado do mundo que proíbe as ajudas de estado, em nome da "livre-concorrência". Desta vez, a Comissão europeia parece pronta a rever os seus princípios. Mas quanto a um eventual empréstimo comum europeu, como foi o caso com o plano de recuperação pós-covid, é pouco provável que volte a acontecer já que Berlin se opõe fortemente a toda a intervenção nos mercados.

Reforço dos controlos fronteiriços e guerra na Ucrânia

Relativamente à questão migratória, os 27 projectaram uma linha mais dura, e pediram financiamentos da Comissão Europeia para, entre outros, reforçar os controlos nas fronteiras e impedir a chegada de migrantes.

O presidente francês Emmanuel Macron chegou mesmo a discutir com a dirigente de extrema-direita italiana Giorgia Meloni de "oportunidades de cooperação" entre os dois países sobre a política migratória.

Quanto à guerra na Ucrânia, decidiu-se, na cimeira, o envio de um milhão de munições à Ucrânia nos proximos 12 meses, depois de uma reunião à distância com Zelensky em que este pedia que se acelerasse o envio de armas.

Quem estava também presente na cimeira era António Guterres, secretário-geral da ONU, que instou os 27 a agir para lutar contra a insegurança alimentar no mundo.

