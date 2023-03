Kamala Harris visita Gana, Tanzânia e Zâmbia

#Estados Unidos

A vice-presidente dos Estados Unidos chegou, este domingo, a Accra, no Gana. Na quarta-feira, Kamala Harris parte para a Tanzânia e, na sexta-feira, vai à Zâmbia. Objectivo é reposicionar os Estados Unidos no mapa das influências, face ao peso crescente da China e da Rússia.

A vice-presidente norte-americana aterrou, este domingo, em Accra, no Gana, onde iniciou uma visita oficial de uma semana a África. Além do Gana, Kamala Harris deverá ir a Tanzânia, de 29 a 31 de Março, e à Zâmbia, de 31 de Março a 2 de Abril. Na bagagem estão temas como o crescimento económico, a dívida, as alterações climáticas, a segurança alimentar e o aumento de investimentos no continente.

Os Estados Unidos tentam fortalecer os laços com África - um continente rico em recursos e ignorado durante o mandato do ex-Presidente Donald Trump - perante a influência crescente da China e da Rússia. Em Dezembro, a administração Biden anunciou um investimento de 55.000 milhões de dólares em África num período de três anos. Por sua vez, recentemente, o secretário de Estado americano Antony Blinken anunciou 150 milhões de dólares em ajuda humanitária para a região do Sahel.

A primeira etapa da visita, o Gana, é um país que está confrontado com uma crise económica acentuada pela inflação de mais de 50% e a desvalorização da moeda local devido às consequências da pandemia de Covid-19 e à guerra na Ucrânia. O Gana fez um empréstimo de 3 mil milhões de euros junto ao Fundo Monetário Internacional e está também em conversações com a China para resolver os seus problemas económicos.

No Gana, Kamala Harris vai ser recebida pelo presidente Nana Akufo-Addo e vai visitar um antigo entreposto de escravos. Na quarta-feira, a vice-presidente americana segue para a Tanzânia, onde fica até à próxima sexta-feira e, depois, vai à Zâmbia, de onde parte no dia 2 de Abril.

