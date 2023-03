Israel

Maior sindicato de Israel apela à greve geral "imediata" contra reforma judicial

Greve geral convocada em Israel neste dia 27 de Março de 2023. © Captura de ecrã

Texto por: Liliana Henriques 2 min

Israel está mergulhado na maior crise política dos últimos tempos, com dezenas de milhares de pessoas a manifestarem contra a polémica reforma da justiça encaminhada pelo governo de Benjamin Netanyahu, numa altura em que o processo de validação da reforma está a chegar praticamente ao fim. A exoneração este fim-de-semana do ministro da Defesa depois de apelar à sua suspensão provocou protestos e, hoje, a maior central sindical do país apelou à greve geral "imediata".