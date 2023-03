Dois mortos em ataque à arma branca em centro Ismaelita de Lisboa

Portugal

Dois mortos e dois feridos graves, é, para já, o balanço de um ataque com arma branca no Centro Ismaelita em Lisboa, esta manhã.

A PSP recebeu o alerta do ataque às 10h57. Os primeiros agentes chegaram ao local um minuto depois e depararam-se com um homem de aproximadamente quarenta anos com uma faca de grandes dimensões.

O suspeito, que terá naturalidade afegã, não obedeceu às ordens para cessar o ataque, avançou na direcção dos agentes e foi neutralizado com um tiro disparado por um polícia. Ferido, foi levado para o Hospital de São José.

Ainda se desconhecem as motivações do ataque.

O primeiro-ministro português, António Costa, já expressou “solidariedade e pesar” à Comunidade Ismaelita e às famílias das vítimas. Tendo adiantado: “Até agora tudo indica que foi um ato isolado, mas não nos vamos antecipar às autoridades”.

A Comunidade Muçulmana Ismaili em Portugal é constituída por 8.000 pessoas, que seguem os preceitos do Islão, uma das principais religiões do mundo.

