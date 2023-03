Crime

Novo tiroteio em escola nos Estados Unidos faz seis mortos

O tiroteio decorreu em Nashville, no estado do Tennesseee. via REUTERS - MARK ZALESKI/USA TODAY NETWORK

Texto por: RFI 1 min

O tiroteio decorreu na escola primária Covenant School em Nashville, no estado do Tennessee, e entre os seis mortos estão três crianças com menos de nove anos. A atiradora de 28 anos teria também frequentado esta escola quando era mais nova.