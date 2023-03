Ucrânia: militares treinados na UE regressam ao terreno

Guerra na Ucrânia

Os primeiros 14 tanques britânicos chegaram segunda-feira à noite à Ucrânia para ajudar o exército de Kiev a repelir a invasão russa do país. Os 11.000 soldados ucranianos treinados na Europa estão também de volta a casa, prontos para reforçar as linhas da frente.

A Ucrânia prepara-se para lançar uma ofensiva ainda esta primavera. Segunda-feira à noite, umas horas antes de chegarem os tanques do Reino Unido, era o chanceler alemão, Olaf Scholz, que confirmava a entrega dos Leopard 2, os blindados alemães muito aguardados, depois de longas relutâncias por parte da Alemanha, que cedeu finalmente, sob pressão de Kiev e da comunidade internacional.

O governo português também anunciou o envio de três tanques, depois de uma operação logística devido à controvérsia sobre a falta de manutenção, há vários anos, destes tanques.

Regresso ao terreno dos militares ucranianos

Cerca de 11 mil membros das Forças Armadas ucranianas concluiram este mês um treino militar da União Europeia, em quartéis-generais na Polónia e na Alemanha e estão agora de regresso à Ucrânia, prontos a reforçar as linhas da frente.

No fim do ano, o número de militares treinados no âmbito da Missão de Apoio Militar da União Europeia deverá atingir os 30 mil.

Armas nucleares russas e testes de mísseis no mar do Japão

Por seu lado, a Rússia fez recentemente pairar a ameaça de implantar armas nucleares tácticas na Bielorússia, um país aliado. A União Europeia ameaçou com novas sanções, a Ucrânia reclamou na segunda-feira 27 de Março uma reunião de urgência do Conselho de Segurança da ONU.

Os Estados Unidos consideraram que se trata apenas de uma ameaça e a NATO denunciou uma retórica "perigosa e irresponsável" por parte da Rússia.

Para além disso, a marinha russa realizou testes de mísseis anti-navio no mar do Japão, como anunciou esta terça-feira 28 de Março o Ministério da Defesa russo.

