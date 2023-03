Moscovo ameaça Suécia e Finlândia em caso de adesão à NATO

NATO

O embaixador da Rússia na Suécia disse que tanto a Suécia como a Finlândia se tornariam "alvos legítimos" de "represálias" devido ao processo de adesão destes dois países à NATO. A Suécia vai convocar o embaixador russo após estas ameaças.

Viktor Tatarintsev, embaixador da Rússia na Suécia, disse que ao quererem aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), os dois países se vão tornar "alvos legítimos" de "represálias" russas, inclusive "de natureza militar". A Suécia não gostou destas ameaças e resolveu chamar o embaixador russo por "tentativa evidente de influência" na polítíca do país. À AFP, Tobias Billström, ministro dos Negócios Estrangeiros da Suécia, disse mesmo que só a Suécia decide sobre a sua política de Defesa Nacional.

Estes dois países tinham escolhido até agora a neutralidade face à Rússia, mas perante a invasão da Ucrânia, tanto a Suécia como a Finlândia decidiram optar pela adesão à NATO devido à proximidade geográfica a Moscovo.

A Finlândia, que tem fronteira com a Rússia, aguarda apenas a ratificação da Turquia prometida pelo Presidente deste país, Recep Tayyip Erdogan, para entrar na NATO. Já a Suécia enfrenta o veto da Turquia e um adiamento da ratificação por parte da Hungria.

Após o voto adiado sobre a adesão da Suécia em Budapeste, o Governo húngaro pediu hoje a este país que mude de tom e que pare "a politíca de difamação" face ao executivo de Viktor Orban. Não há ainda data para o Parlamento húngaro aprovar a adesão da Suécia. Estocolmo espera efectivar a sua entrada na NATO antes da próxima reunião desta organização, prevista para Julho, na Lituânia.

