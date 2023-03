Carlos III visita Alemanha para a sua primeira deslocação no estrangeiro como Rei

Numa referência sobre à guerra na Ucrânia, Carlos III elogiou a "coragem" da Alemanha em se empenhar em Kiev, nomeadamente através da distribuição de armas pesadas, acrescentando que "a segurança da Europa e dos nossos valores democráticos estavam ameaçados". Esta é a primeira vez que um monarca intervém no parlamento alemão.

O presidente federal alemão Frank-Walter Steinmeier disse que "seis anos após o Brexit, as duas nações estão agora a abrir um novo capítulo". Embora o papel político do Rei seja simbólico, o discurso é visto como um compromisso do Reino Unido em manter os laços com a União Europeia.

Depois do seu discurso, o monarca deslocou-se par um centro de refugiados ucranianos e viajará para Hamburgo, a cidade costeira do norte da Alemanha, na sexta-feira 31 de Março.

Carlos III deveria inicialmente viajar para França, mas o contexto social impediu esta visita a Paris e Bordeus. Foi o próprio Presidente francês, Emmanuel Macron que pediu ao soberano para cancelar a sua vinda.

The Ukraine Arrival Centre has been in operation for over a year, as a hub to receive refugees fleeing Ukraine.

The Centre has welcomed over 70,000 arrivals from the country, who have been registered and provided with accommodation in Germany. #RoyalVisitGermany pic.twitter.com/RBQv2gaQ2C