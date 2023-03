Papa Francisco passou primeira noite hospitalizado

Vaticano

Hospitalizado desde 29 de Março em Roma, no hospital Gemelli, por problemas respiratórios, o Papa Francisco passou a sua primeira noite internado, alguns dias antes do início da Semana Santa.

O Sumo Pontífice passou uma noite calma, segundo o representante do Vaticano, Matteo Bruni, após a sua hospitalização com problemas respiratórios. Três dias antes do início da Semana Santa, ainda não se sabe se o chefe dos católicos vai poder presidir às cerimónias, que começarão no domingo 2 de Abril com a Missa dos Ramos.

O chefe de Estado do Vaticano, de 86 anos de idade, foi hospitalizado na quarta-feira com uma infeção respiratória. O Papa tem sofrido problemas desta ordem desde que parte de um pulmão foi removido quando tinha 21 anos na Argentina.

A poucos dias da Semana Santa, é impossível dizer se o Bispo de Roma poderá presidir todas as cerimónias até ao Domingo de Páscoa, dia 9 de Abril. Se Francisco não for capaz de o fazer, um cardeal será nomeado para o efeito.

#PapaFrancisco repousou bem durante a noite. O quadro clínico é em progressivo melhoramento e prossegue o tratamento programado. Depois do café da manhã, leu alguns jornais e retomou o trabalho. Antes do almoço, se recolheu em oração e recebeu a eucaristia na capela do seu quarto — Vatican News (@vaticannews_pt) March 30, 2023

