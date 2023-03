Vaticano

Papa Francisco deve voltar ao Vaticano este sábado

Áudio 01:01

Papa Francisco deve voltar ao Vaticano este sábado. via REUTERS - VATICAN MEDIA

Texto por: RFI 1 min

O Papa Francisco vai presidir às cerimónias da Semana Santa depois de ter passado três noites no Hospital Gemelli, em Roma, com uma infecção respiratória. O Sumo Pontífice deve presidir a missa do Domingo de Ramos este domingo, 2 de Abril, e à missa do Domingo de Páscoa, celebrada na Praça de São Pedro.