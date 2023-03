Rússia prende jornalista americano

Rússia/ Estados Unidos

Um jornalista norte-americano do Wall Street Journal foi detido pelas autoridades russas na cidade de Ecaterimburgo, nos Urais. O Kremlin acusa Evan Gershkovich de espionagem, um caso sem precedentes na história recente do país e que suscita a “preocupação” dos Estados Unidos.

As autoridades russas afirmam que Evan Gershkovich estava a tentar recolher informação classificada sobre a actividade de uma das empresas do complexo industrial militar russo. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, garantiu ainda que o jornalista do Wall Street Journal foi detido em flagrante delito pelos serviços secretos russos.

Antes de ser detido, Evan Gershkovich estava a trabalhar num artigo sobre o grupo Wagner, propriedade do oligarca Yevgeny Prigozhin, que é próximo do Presidente russo Vladimir Putin e cujos mercenários estão a combater na Ucrânia. O último artigo do jornalista publicado pelo Wall Street Journal data de 28 de Março, com o título A economia russa está a começar a desmoronar-se.

O diário norte-americano já reagiu à detenção do jornalista na cidade de Ecaterimburgo, nos Urais, mostrando-se “profundamente preocupado” com a segurança de Evan Gershkovich, que de acordo com o artigo 276 do código penal russo, o jornalista arrisca, em teoria, uma pena de prisão de 20 anos.

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, criticou a prisão "inaceitável" do jornalista, considerando ridícula a acusação de espionagem. Já o Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse estar "extremamente preocupado".

A União Europeia, através do responsável pela diplomacia, Josep Borrell, "condenou" a detenção de Evan Gershkovich, denunciando o "desrespeito sistemático" de Moscovo pela liberdade de imprensa.

Desde 24 de Fevereiro de 2022, início da ofensiva russa na Ucrânia, Moscovo endureceu as leis de censura e a definição do que constitui um segredo de Estado, particularmente na esfera militar, foi também ampliada.

