Compositor japonês Ryuichi Sakamoto morreu aos 71 anos de idade

Cultura

O compositor japonês Ryuichi Sakamoto, pioneiro em música electrónica e autor de muitas músicas de filmes, faleceu a 28 de Março, aos 71 anos de idade, com um cancro detectado em 2020, anunciou este domingo a sua equipa num comunicado. Durante o seu percurso, esse grande nome da música recebeu inúmeros prémios, nomeadamente um Óscar no final dos anos 80.

Nascido em Tóquio a 17 de Janeiro de 1952, Ryuichi Sakamoto cresceu mergulhado no mundo da cultura e das artes, o seu pai tendo sido editor de grandes nomes da literatura japonesa como Kenzaburo Oe e Yukio Mishima.

Muito novo descobre o piano, a música clássica, Bach, Haydn bem como Debussy e, durante a adolescência, ouve os Beatles e os Rolling Stones.

Durante os anos 70, o músico recém-formado em etno-musicologia e composição, começa a actuar em Tóquio, cidade então em plena efervescência cultural.

Em 1978, ele funda juntamente com Haruomi Hosono e Yukihiro Takahashi o grupo 'Yellow Magic Orchestra' (YMO), um grupo de música electrónica cuja influência virá a ser sentida mais tarde nomeadamente no hip-hop ou em melodias de jogos vídeo.

Depois de esta parceria artística terminar, Ryuichi Sakamoto envereda por uma carreira a solo, compondo a música do filme "Furyo" de Nagisa Oshima em 1983, uma fita cujo elenco integrava nomeadamente o cantor e actor David Bowie bem como Takeshi Kitano, actor e realizador japonês.

Esta fita vai revelar ao mundo o trabalho do compositor que anos mais tarde, em 1988, vai ganhar o Óscar da melhor música de filme (em co-autoria) no "Último Imperador" de Bernardo Bertolucci, realizador com quem trabalha também na fita "Um chá no Saara" em 1990.

No domínio do cinema, Ryuichi Sakamoto também trabalhou com Brian de Palma e Pedro Almodovar, e mais recentemente escreveu a música da série "The Revenant" de Alejandro González Iñárritu em 2015.

Ecléctico, o compositor também trabalhou com o punk Iggy Pop, a cantora cabo-verdiana Cesária Évora, o brasileiro Caetano Veloso ou ainda o senegalês Youssou N'Dour, em títulos que tiveram invariavelmente um sucesso mundial.

Para além da sua música, Ryuichi Sakamoto, ficou igualmente conhecido pelo seu forte empenho na defesa do meio ambiente. Militante convicto, o músico organizou em 2012 um mega-concerto contra o nuclear perto de Tóquio, depois do acidente ocorrido na central de Fukushima na sequência do Tsunami que atingiu aquela zona em Março de 2011.

Antes disso, ele também tinha fundado em 2007 a ONG ‘More Trees’ que actuava a favor de uma gestão florestal sustentável no Japão, Filipinas e Indonésia.

