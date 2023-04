Futebol: Arsenal e Manchester City esmagam adversários

Futebol

O Arsenal ocupa o primeiro lugar na Premier League após o triunfo por 4-1 frente ao Leeds num jogo a contar para a vigésima nona jornada da Liga Inglesa. Quanto ao Manchester City ocupa o segundo lugar, a oito pontos do líder, após a vitória por 4-1 perante o Liverpool.

O Manchester City, detentor do título de campeão, venceu por 4-1 o Liverpool, no jogo grande desta vigésima nona jornada da Liga Inglesa.

Os golos dos ‘Citizens’ foram apontados pelo argentino Julián Álvarez, pelo belga Kevin De Bruyne, pelo alemão Ilkay Gundogan, e pelo britânico Jack Grealish.

O único tento dos ‘Reds’ foi apontado pelo egípcios Mohamed Salah, que aliás abriu o marcador antes da equipa de Liverpool sofrer quatro golos.

O Manchester City ocupa o segundo lugar na tabela classificativa com 64 pontos, enquanto o Liverpool está no 8° posto com 42 pontos, isto após a vigésima nona jornada do campeonato.

Na liderança isolada, com 72 pontos, está o Arsenal que venceu por 4-1 o Leeds. 23° triunfo para os ‘Gunners’ nesta época 2022/2023.

Os tentos do Arsenal foram apontados pelo inglês Ben White, pelo suíço Granit Xhaka e pelo brasileiro Gabriel Jesus, que bisou.

O único golo dos ‘Peacocks’ foi apontado pelo defesa dinamarquês Rasmus Kristensen.

No que diz respeito aos outros favoritos ao título, o Manchester United e o Newcastle ocupam a terceira e a quinta posições respectivamente com 50 e 47 pontos. Os ‘Red Devils’ defrontam o Newcastle neste domingo, 2 de Abril.

De referir ainda que o Tottenham ocupa agora o quarto posto com 49 pontos, sendo que os ‘Spurs’ medem forças com o Everton na segunda-feira 3 de Abril, enquanto o Chelsea está no décimo primeiro lugar com 38 pontos, isto após a derrota por 0-2 frente ao Aston Villa.

A próxima jornada decorre entre 8 e 9 de Abril.

