Milhares de israelitas continuam a protestar contra reforma judicial

Milhares de israelitas protestam contra reforma judicial. REUTERS - RONEN ZVULUN

Texto por: Lígia ANJOS 1 min

Milhares de israelitas saíram para as ruas de Tel Aviv este sábado, 1 de Abril, pela 13ª semana consecutiva para protestar contra o projecto do governo de reforma judicial, apesar da "pausa" no processo legislativo, decidida pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.