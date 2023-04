Papa regressa ao Vaticano sem alterar programa da Semana Santa

Papa Francisco

O Papa Francisco presidiu este domingo, 2 de Abril, à missa na Praça de São Pedro, dando início aos eventos que antecedem a Páscoa, depois de ter deixado o hospital no sábado devido a uma bronquite infecciosa.

O Papa Francisco celebrou a missa do Domingo de Ramos na Praça São Pedro. A celebração, que assinalou o início das celebrações da Páscoa cristã, acontece um dia depois de o Sumo Pontífice ter saído do hospital. Cerca de 30.000 fiéis testemunharam o momento, no coração da Igreja Católica Romana.

Na quarta-feira, a entrada de Francisco no hospital, com dificuldades respiratórias, gerou preocupações de que o pontífice não estivesse bem o suficiente para participar numa série de rituais na semana mais importante do calendário cristão.

"Esta é uma semana importante porque o Papa Francisco saiu ontem do hospital. Vimos de forma emocionante a forma como ele cumprimentou os profissionais de saúde, os seguranças, agradeceu a forma como o trataram durante estes dias de internamento", descreve Jorge Oliveira, estudante de doutoramento em teologia em Roma.

"O Papa acabou de fazer uma homilia muito interessante na Praça de São Pedro. O Papa vai continuar uma semana muito intensa. Hoje a própria cerimónia é exigente. Ele está acompanhado por 40 cardeais, 30 bispos e 300 padres. O Papa não desconvocou nenhum programa que tinha estabelecido para esta semana", afirma.

O líder da Igreja Católica, que comemorou 10 anos de pontificado em Março, sempre deixou a porta aberta para a possibilidade de uma renúncia se seus problemas de saúde o impedissem de trabalhar. O seu antecessor, Bento XVI, renunciou em 2013.

"Não tenho nenhuma resposta para dar se [o Papa] vai renunciar ou não porque não sei antecipar esses acontecimentos. O que posso dizer é que o Papa reconheceu, numa entrevista que deu ao jornal ABC em Dezembro de 2022, já tinha escrito a sua carta de renúncia e que tinha entregado a carta de renúncia ao cardeal secretário de Estado, Tarcisio Bertone, na altura. 2013 foi o ano em que o Papa foi eleito", descreve o estudante de doutoramento em teologia em Roma.

Jorge Oliveira lembra, ainda, que o "Papa tem uma grande consciência que este é um cenário que se abre, que é um cenário possível em cima da mesa. O próprio Papa diz que tal acontecerá quando sentir que não está em condições e pede aos cardeais que o ajudem a tomar essa decisão. Este é um grande gesto de humildade, perceber o momento em que o Papa renunciar, se esse for o caso, o fará com a ajuda das pessoas que o ajudam", concluiu.

