Estados Unidos: Donald Trump no tribunal em Nova Iorque

Donald Trump, ex-Presidente dos Estados Unidos, vai a tribunal em Nova Iorque. Nesta terça-feira, o político norte-americano vai ouvir a acusação e terá de se declarar como inocente ou culpado.

É um processo inédito! Donald Trump está hoje em Nova Iorque para viver algo que nenhum outro Presidente dos Estados Unidos viveu: ser acusado de ter financiado uma estrela de filmes pornográficos com fundos proveniente da sua campanha para as presidenciais. É o primeiro passo num julgamento sem precedentes que promete dividir a Nação norte-americana.

Donald Trump deixou a Flórida na segunda-feira à noite, com vários apoiantes a segui-lo durante o caminho até ao aeroporto.

Em Nova Iorque, o ambiente é diferente. Há apoiantes, mas tradicionalmente a cidade norte-americana não é favorável ao antigo Presidente.

A cidade de Nova Iorque tem-se preparado há vários dias para este evento, visto que o próprio Donald Trump pediu ajuda aos seus apoiantes, o que faz temer às autoridades desacatos entre prós e contras o antigo Presidente.

A correspondente da RFI em Nova Iorque, Loubna Anaki, relatou-nos que era impossível fazer mais de 100 metros sem cruzar patrulhas de polícias.

O edil da cidade, Eric Adams, deixou uma mensagem aos apoiantes de Donald Trump: «A cidade de Nova Iorque é a nossa casa e não um parque de diversão para a vossa raiva inoportuna. Controlem-se. Violência ou vandalismo de qualquer tipo não será permitido, serão presos e responsabilizados. Seja quem for», afirmou.

35 000 polícias foram mobilizados para intervir em qualquer situação, mesmo se, segundo as autoridades, o risco de motins é mínimo.

Ruas de Nova Iorque. Estados Unidos. © REUTERS - EDUARDO MUNOZ

Donald Trump, ex-Presidente dos Estados Unidos, vai, nesta terça-feira, 04 de Abril, ser indiciado. Ele deverá ser fotografado para constituir o dossier penal, e talvez deverá aparecer com algemas nos pulsos como é habitual na cidade de Nova Iorque.

Segundo os meios de comunicação norte-americanos, o juiz escolhido para este caso deverá ser Juan Merchan, que Donald Trump já acusou de ser partidário e de o detestar.

Será que o antigo Presidente vai pedir um outro juiz? Joe Tacopina, um dos advogados de Donald Trump, respondeu à CNN:

«Vamos tomar nota da acusação, analisar todas as opções jurídicas e seguir cada uma delas com rigor. É um caso de perseguição política. Se não fosse candidato às presidenciais, não teria sido indiciado. Sabe, eu não tenho nenhum problema com esse juiz. Mas o meu cliente pode ter um problema com tudo. Ele foi perseguido politicamente. Exalta-se porque é uma vítima. Não tenho nenhuns indícios para pensar que o juiz vai ser imparcial. Não tive ainda a oportunidade de falar disso com o meu cliente. Penso que devemos deixar o processo decorrer», assegurou o advogado.

Joe Tacopina, um dos advogados de Donald Trump 04-04-2023

Os advogados de Donald Trump esperam que este dia vai correr sem sobressaltos até ao regresso do antigo Presidente a Mar-a-Lago, na Flórida.

Será apenas no seu regresso que Donald Trump vai dar uma conferência de imprensa após este dia histórico.

Recorde-se que Donald Trump foi indiciado por um grande júri. O antigo Presidente é acusado de ter pagado 130 000 dólares à atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels antes das eleições de 2016 para comprar o seu silêncio, supostamente com dinheiro da campanha eleitoral presidencial, ela que afirma ter tido relações sexuais com o ex-presidente em 2006, o que o empresário sempre negou.

Ruas de Nova Iorque. Estados Unidos. © REUTERS - JEENAH MOON

