Futebol Feminino: Lyon e PSG fora da Liga dos Campeões europeus

Ann-Katrin Berger (centro), guarda-redes do Chelsea, ajudou a equipa a alcançar o apuramento para as meias-finais perante as francesas do Lyon.

O Lyon, detentor do título, foi eliminado nos quartos-de-final, bem como o Paris Saint-Germain, a outra equipa francesa presente nesta fase da Liga dos Campeões feminina.

O detentor do título, o Lyon, e que venceu cinco das seis últimas edições da prova europeia, foi eliminado da Liga dos Campeões feminina.

A equipa do Sul da França venceu por 2-1 na deslocação ao terreno das inglesas do Chelsea, mas como tinha sido derrotada na primeira mão, os dois clubes tiveram de ir para o desempate na marcação das grandes penalidades.

Neste exercício específico, as britânicas derrotaram as francesas por 4-3 e apuraram-se para as meias-finais.

De notar que no decorrer dos 120 minutos de jogo, os golos do Lyon foram apontados pela canadiana Vanessa Gilles e pela alemã Sara Däbritz, enquanto o único tento das ‘Blues’ foi marcado pela norueguesa Maren Mjelde.

O Lyon, comandado pela luso-francesa Sonia Bompastor, tinha vencido a prova em 2022, mas fica pelo caminho desta vez.

Recorde-se que a equipa francesa já arrecadou 8 vezes o troféu da Liga dos Campeões feminina, sendo o clube com o maior número de títulos conquistados na prova.

O segundo clube com o maior número de títulos é a germânica “1. FFC Frankfurt” que, entretanto, se juntou ao Eintracht Frankfurt.

Dzsenifer Marozsan (esquerda), atleta do Lyon. © AFP - OLIVIER CHASSIGNOLE

PSG segue caminho do Lyon

As parisienses também foram eliminadas pelas germânicas do Wolfsburgo nos quartos-de-final.

Após a derrota caseira por 0-1 na primeira mão, o Paris Saint-Germain não foi além de um empate a uma bola na deslocação ao terreno da equipa alemã.

O tento parisiense foi da autoria da francesa Kadidiatou Diani, enquanto o único golo germânico foi apontado pela alemã Alexandra Popp.

Nas meias-finais, o Chelsea defronta o FC Barcelona, enquanto o Wolfsburgo mede forças com o Arsenal.

De notar que nos quartos, as britânicas do Arsenal afastaram as germânicas do Bayern Munique por 2-1 no conjunto das duas mãos, enquanto as espanholas do FC Barcelona arrasaram as italianas da AS Roma por 6-1 no conjunto das duas mãos.

Recorde-se que três das quatro equipas apuradas para as meias-finais - Arsenal, Wolfsburgo e FC Barcelona - já arrecadaram o troféu da Liga dos Campeões feminina da UEFA: as germânicas conquistaram duas vezes o título, em 2013 e em 2014, as espanholas apenas uma vez em 2021, e as britânicas também uma vez em 2007.

As meias-finais da prova decorrem entre 22 e 29 de Abril.

Futebol Feminino. Imagem de Arquivo. © Getty Images via AFP - ALEX BIERENS DE HAAN

