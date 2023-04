Futebol: Real Madrid esmagou FC Barcelona e apurou-se para final da Taça

Futebol

Karim Benzema, avançado do Real Madrid, apontou três golos no triunfo por 0-4 frente ao FC Barcelona.

O Real Madrid apurou-se para a final da Taça de Espanha de futebol, derrotando nas meias-finais o FC Barcelona. Na segunda mão, na Catalunha, no Camp Nou, os madrilenos venceram por 0-4.

O FC Barcelona partia em vantagem. Na primeira mão das meias-finais da Taça de Espanha, os ‘blaugranas’ tinham vencido por 0-1, no Estádio Santiago Bernabéu, o Real Madrid.

A jogar em casa, no Camp Nou, e com uma vantagem de um golo, tudo parecia levar os catalães até à final da Taça.

Nesta segunda mão, a primeira parte até foi favorável ao FC Barcelona que teve várias oportunidades para abrir o marcador.

Mas foi após uma ofensiva dos ‘blaugranas’, que os madrilenos abriram o marcador após um contra-ataque levada a cabo pelos avançados brasileiros Rodrygo e Vinícius Júnior, e também pelo francês Karim Benzema. Uma jogada concluída pelo brasileiro Vinícius Júnior que marcou aos 45+1 minutos.

No intervalo o Real Madrid vencia por 0-1.

Vinícius Júnior (direita), avançado brasileiro do Real Madrid. © AFP - FADEL SENNA

Karim Benzema, três golos para um apuramento

Durante a segunda parte, o avançado francês Karim Benzema acabou por ser decisivo e marcou três golos.

O ponta-de-lança do Real Madrid marcou um golo de pé direito de fora da área aos 50 minutos, depois não falhou uma grande penalidade aos 58 minutos, e por fim aos 80 minutos, dentro da área, rematou de pé direito para o fundo da baliza do guarda-redes alemão do FC Barcelona, Marc-André ter Stegen.

Os madrilenos venceram por 0-4 no Camp Nou e eliminaram os ‘blaugranas’, arrecadando o apuramento com um resultado de 4-1 no conjunto das duas mãos.

Os ‘merengues’ vão agora defrontar o Osasuna na final. O Osasuna tinha vencido na primeira mão o Athletic Bilbao por 1-0, mas na segunda mão o Bilbao triunfou por 1-0, levando assim o jogo para o prolongamento onde o Osasuna empatou e apurou-se para a final.

No conjunto das duas mãos, o Osasuna venceu por 2-1 (ndr: 1-0 e 1-1 após prolongamento) a equipa basca.

A final da Taça de Espanha decorre a 6 de Maio em Sevilha.

Festejos dos jogadores do Real Madrid. © AFP - JOSE JORDAN

