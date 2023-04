Emmanuel Macron pede ajuda a Xi Jinping para trazer Rússia à mesa das negociações

França/China

Emmanuel Macron, Presidente francês, em visita em Pequim, pediu ao homólogo chinês, Xi Jinping, para trazer a Rússia à mesa das negociações para abordar a paz entre russos e ucranianos.

Publicidade Continuar a ler

Durante o encontro bilateral oficial entre a China e a França, Emmanuel Macron e Xi Jinping apelaram ao diálogo e às negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia.

Em declarações à imprensa, Emmanuel Macron realçou que a China pode ter um papel importante nesta mediação: “A agressão russa na Ucrânia deu um golpe nesta estabilidade, ela pôs fim a décadas de paz na Europa, e sei que posso contar consigo, nos dois primeiros pontos referidos, para trazer de volta a Rússia à razão e toda a gente à mesa das negociações. Não queremos apenas o fim do conflito, mas igualmente o respeito da soberania e da integridade do território ucraniano: única condição para uma paz duradoura. E nós queremos que não haja escalada a curto prazo, mas que tenhamos meios para essa estabilidade no tempo”.

Emmanuel Macron, Presidente da França 06-04-2023

Os dois presidentes admitiram logo de entrada, na conferência de imprensa conjunta, que a via nuclear não era uma solução. Emmanuel Macron foi ainda mais longe afirmando que os “tratados internacionais” devem ser respeitados e que nenhum território pode receber “armas nucleares”, fazendo alusão à Bielorrússia que poderá receber armas nucleares russas.

Por seu lado, Xi Jinping condenou qualquer “ataque contra os civis” e a utilização de “armas biológicas e químicas”.

Xi Jinping, Presidente chinês. © AP - Thibault Camus

Numa conferência de imprensa conjunta, os dois líderes pediram que os ucranianos e os russos iniciassem negociações para a paz o mais rapidamente possível. Emmanuel Macron, Presidente gaulês, declarou que é necessário haver uma “paz duradoura que respeite as fronteiras reconhecidas internacionalmente”, acrescentando que este tema é “importante para a China, bem como para a França e a Europa”, pedindo novamente a intervenção do chefe de Estado chinês numa mediação com a Rússia.

Um passo importante visto que Pequim, apesar de ser neutro, nunca condenou a invasão russa na Ucrânia. Em contrapartida, o Presidente chinês deslocou-se a Moscovo para se avistar com o homologo russo, Vladimir Putin, reafirmando a aliança entre os dois países.

De notar que já nesta manhã de quinta-feira, 6 de Abril, o Primeiro-ministro chinês, Li Qiang, sublinhou a “importância do dialogo entre a China e a França” nestes momentos mais “complicados” que atravessamos.

Emmanuel Macron também mostrou ao Presidente da Assembleia nacional, Zhao Leji, os impactos da guerra na Ucrânia quer em termos de segurança, quer no que diz respeito ao equilíbrio estratégico mundial.

Recorde-se que no primeiro dia da visita de Emmanuel Macron, Presidente francês, lembrou que Pequim tem de ter um papel importante para se chegar à paz na Ucrânia.

“A China, que tem uma relação forte com a Rússia, isso foi visível nos últimos dias, pode desempenhar um papel importante. Penso que este diálogo com a China é indispensável, porque seria errado, para nós Europeus da União europeia, deixar a exclusividade do diálogo com a China a outros europeus continentais como a Rússia. E considerar que seria o único caminho, que viria dar a sua leitura dos acontecimentos, a sua leitura do jogo, e propor opções estratégicas. Falar directamente com a China desse conflito, desta agressão russa, do que está em jogo, das consequências, é assumir tentar levá-los a comprometer-se numa relação estratégica, porventura mais complexa do que aquela que já queremos pôr em obra. Tentar construir, e envolver a China nesta responsabilidade partilhada pela paz e a estabilidade”, concluiu o chefe de Estado francês.

Emmanuel Macron, Presidente francês. © AP - Thibault Camus

Kremlin recusa mediação chinesa

O Kremlin excluiu a possibilidade de uma mediação chinesa para acabar com os combates na Ucrânia, admitindo que a Rússia, com vários revezes militares, não tem outra escolha sem ser continuar envolvida no conflito.

“A situação com a Ucrânia é complexa, não há nenhuma perspectiva para um acordo político. E por enquanto não tenho nenhuma outra solução sem ser continuar com a operação especial”, afirmou Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, que admitiu ainda que a “China tem obviamente um poderio e um potencial no que diz respeito às mediações”.

Quanto à China já começou a esboçar um plano de paz na Ucrânia, mas ainda não é muito claro visto que a diplomacia chinesa defende ao mesmo tempo a soberania territorial da Ucrânia e a segurança da Rússia.

Recorde-se que a Ucrânia quer a saída das forças russas de todo o seu território, enquanto a Rússia quer que Kiev renuncie às cinco regiões anexadas por Vladimir Putin.

Guerra na Ucrânia. © Libkos / AP

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro