Futebol: FC Porto derrotou Benfica no Clássico português

Festejos dos jogadores do FC Porto.

O FC Porto venceu por 1-2 na deslocação ao terreno do SL Benfica num jogo a contar para a 27ª jornada do Campeonato português da primeira divisão de futebol.

O FC Porto está agora a sete pontos do líder da liga portuguesa, o SL Benfica, após o triunfo frente ao rival no Clássico português.

Benfica abriu o marcador…

Os ‘dragões’ entraram melhor no encontro, dominavam e criavam oportunidades de golo, mas contra a corrente foram as ‘águias’ que abriram o marcador.

Aos 10 minutos de jogo, Alexander Bah, defesa dinamarquês, cruzou para a área, a bola foi cabeceada pelo avançado português Gonçalo Ramos, mas o esférico bateu na barra. A bola acabou por bater depois nas costas do guarda-redes do FC Porto, Diogo Costa, e entrar na baliza.

A vencer por 1-0, os lisboetas vão ainda mais recuar e tentar segurar o resultado, algo que não vão conseguir.

Em cima do minuto 45, o colombiano Matheus Uribe, após uma assistência do brasileiro Pepê, rematou de pé direito para o fundo da baliza do guarda-redes grego Odysseas Vlachodimos.

Rafa Silva (direita), avançado do SL Benfica. © LUSA - ANTÓNIO COTRIM

… Reviravolta do FC Porto

No tempo adicional da primeira parte, o brasileiro Wenderson Galeno apontou um segundo tento para os portistas, mas o golo foi invalidado pelo árbitro devido a um fora de jogo do médio ofensivo.

Mas se não foi durante a primeira, foi durante a segunda parte que os azuis e brancos marcaram um segundo tento e inverteram totalmente o resultado.

Aos 54 minutos de jogo, de fora da área, o avançado iraniano Mehdi Taremi rematou de pé direito para o fundo da baliza do guarda-redes grego Odysseas Vlachodimos.

A vencer por 1-2, os portistas vão conseguir resistir até ao fim do encontro às ofensivas dos encarnados.

O FC Porto derrotou o rival SL Benfica por 1-2 e tem agora 64 pontos na tabela classificativa, ocupando o segundo lugar a sete pontos dos lisboetas.

As 'águias' têm 71 pontos após a 27ª jornada do Campeonato português da primeira divisão de futebol, a sete jornadas do fim.

Na próxima jornada, a 15 de Abril, o FC Porto recebe o Santa Clara, enquanto o SL Benfica desloca-se ao terreno do Chaves.

Festejos dos jogadores do FC Porto. © LUSA - JOSÉ COELHO

