Turquia: Serguei Lavrov acusa EUA de atacarem a Rússia

Ancara – Chefe da Diplomacia russa recebido novamente em Ancara. Lavrov confirma que Moscovo não está satisfeito com o acordo para escoamento dos cereais ucranianos, e que este só foi renovado até meados de maio, e acusou os EUA de estarem a atacar a Rússia e a tentar impor o seu mundo unipolar.

Mevlut Çavusoglu, o ministro dos estrangeiros turco, recebeu Serguei Lavrov em Ancara, no âmbito dos esforços de mediação turca para tentar resolver a guerra na Ucrânia. Ontem Çavusoglu ofereceu um jantar de Iftar – quebra do jejum em pleno Ramadão, ao seu colega russo, e hoje de manhã os dois diplomatas reuniram-se por duas horas.

Na conferência de imprensa conjunta que se seguiu, Lavrov e Çavusoglu confirmaram que o acordo para o escoamento dos cereais ucranianos foi apenas renovado por 60 dias – e não por 120, como clamava a Ucrânia, até meados de mês de maio.

Lavrov confirmou que a Rússia não está contente com a implementação do acordo, que já permitiu o escoamento de 27 milhões de toneladas de cereais ucranianos, essencialmente porque, segundo Lavrov, a maior parte desses cereais acabou em países ricos, nomeadamente na Europa, e só 3% foi para países de África ou Ásia; E que a exportação dos cereais e fertilizantes russos, parte do acordo, ainda se está a processar com muitas dificuldades, devido a problemas com pagamentos, seguros e transporte marítimo por causa das sanções internacionais. Lavrov anunciou antes da visita que queria discutir com o seu colega turco a possibilidade de levantamento das sanções contra o banco agrícola russo, para permitir estas operações.

Na conferência de imprensa, Lavrov lançou mais um ataque vitriólico aos EUA, que segundo o chefe da diplomacia russa, está por trás das grandes crises no mundo, de Israel-Palestina à Líbia, e que tem atacado a Rússia em várias frentes

Segundo Lavrov, “os EUA procuram impor as suas regras e a sua visão unipolar do mundo, e atacam estados independentes”.

Lavrov disse ainda que a crise na Ucrânia começou devido a uma ressurreição da ideologia nazi em 2014, repetiu a tese de que o Regime de Zelensky é nazi, e que o ocidente está a apoiar a Ucrânia para enfraquecer a Rússia. Segundo Lavrov a Ucrânia proibiu a língua russa, retirou estátuas russas, e não é um regime democrático

Lavrov e Çavusoglu discutiram também a próxima inauguração da primeira central nuclear turca, construída por uma empresa russa, e que será inaugurada no fim do mês. A questão energética é importante para a Turquia, ainda mais porque Ancara interrompeu recentemente as importações de petróleo iraquiano devido a uma disputa legal, ficando ainda mais dependente do gás e do petróleo russo.

Os dois líderes discutiram também a normalização das relações entre a Turquia e a Síria, que está a ser moderada pela Rússia. Na semana passada os secretários de estado dos negócios estrangeiros dos dois países reuniram-se em Moscovo, juntamente com os seus colegas iraniano e russo, e espera-se que em breve haja um encontro a nível dos chefes da diplomacia dos dois países vizinhos, desavindos desde o início do conflito na Síria.

