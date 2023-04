Futebol Feminino: Portugal perdeu frente ao Japão por 2-1

Futebol Feminino

A Selecção Portuguesa de futebol feminino perdeu, em Guimarães, por 1-2 frente ao Japão num jogo de preparação para o Campeonato do Mundo que vai decorrer na Austrália e na Nova Zelândia de 20 de Julho a 20 de Agosto.

Publicidade Continuar a ler

Portugal apurou-se pela primeira vez para o Mundial feminino e integra o Grupo E com Estados Unidos, Vietname e Países Baixos.

Nesta sexta-feira, 7 de Abril, no Estádio D. Afonso Henriques em Guimarães, a Selecção Portuguesa, 21ª no ranking mundial, mediu forças com a do Japão, 11ª nação na classificação mundial, que já se sagrou campeã do mundo em 2011 e foi vice-campeã em 2015.

A Selecção Portuguesa acabou por perder por 1-2 frente à congénere japonesa. O único tento português foi da autoria de Ana Capeta, aos 25 minutos, enquanto os golos japoneses foram apontados por Yui Hasegawa, aos 36 minutos, e por Mina Tanaka, aos 53 minutos.

De notar que na terça-feira, 11 de Abril, as portuguesas defrontam as galesas, o País de Gales que não alcançou o apuramento para o Mundial e que se encontra no 31° lugar no ranking.

Vânia Duarte, defesa de 22 anos do Famalicão, internacional pela selecção portuguesa de sub-23, admitiu que o sonho é representar a selecção principal e poder estar num Mundial… e porque não já neste Verão.

Vânia Duarte, defesa portuguesa 08-04-2023

De notar que Portugal e Brasil são as únicas duas selecções lusófonas presentes no Campeonato do Mundo de futebol feminino que vai decorrer na Austrália e na Nova Zelândia.

A Selecção Portuguesa de Futebol Feminino. © LUSA - ESTELA SILVA

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro