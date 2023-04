Irão: 60 mulheres envenenadas em centros educacionais do país

Mulheres/Irão

Apesar dos protestos generalizados no Irão, as mulheres continuam a ser vítimas do regime. ( Imagem de ilustração).

No Irão, as autoridades deram conta de novos casos de envenenamento em cinco centros educacionais do país. No total, 60 mulheres foram afectadas. O executivo atribui a culpa a "inimigos" do país.

Trata-se de mais um ataque contra as mulheres no Irão. Os meios de comunicação social iranianos dão conta do envenenamento de 60 jovens mulheres, em vários centros educacionais do país.

As estudantes apresentaram vários sintomas, tais como dificuldades respiratórias ou dores de cabeça e acabaram por ser transferidas para o hospital. Até ao momento, os meios de comunicação locais não deram mais informação sobre o estado de saúde destas mulheres.

De acordo com o parlamentar Mohamad-Hassan Asafari, membro de uma comissão criada para investigar este tipo de acontecimentos, já foram registados pelo menos cinco mil casos deste género desde Novembro do ano passado.

O executivo garante já ter prendido mais de 100 pessoas pela suposta responsabilidade pelos envenenamentos. A culpa é atribuída, pelo executivo, a "inimigos do país", mas o que é certo é que estes episódios acontecem depois de protestos femininos, em que as alunas retiraram os véus, e fizeram gestos de desprezo, diante de retratos do aiatolá Ruhollah Khomeini.

De recordar que esta situação acontece, cerca de um mês depois de cinco jovens iranianas terem gravado um vídeo onde apareciam sem véu e a dançar ao som de uma música de Selena Gomez. As mulheres acabaram por ser detidas e foram obrigadas a realizar outro vídeo onde surgiam com a cara tapada e a pedir desculpa pelo sucedido.

دختران اکباتان که فیلم رقصشون جهانی شد بعد تذکری که گرفتن باز قوه قضاییه خواستتشون و ۲روز بازداشت بودن. حالا ازشون اعتراف اجباری گرفته شده و تو پیج مربی رقص خانوم میترا آپلود شده. زورشون به دخترامون رسیده؟ بهشون نشون میدیم چه خبره!#بچه_های_اکباتان #مهسا_امينی‌ pic.twitter.com/kFiO6NkHDu — شهرک اکباتان (@shahrak_ekbatan) March 13, 2023

Nos últimos meses, o Irão viveu um período de forte contestação, com manifestações sucessivas após o assassínio de Mahsa Amini, às mãos da polícia. A jovem mulher foi morta por não estar a usar o véu islâmico, de acordo com as leis do país.

