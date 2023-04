Portugal e Moçambique apoiam reabilitação da capela mais antiga do Índico

Reabilitação capela/Índico

Capela mais antiga do Índico © LUSA

A capela mais antiga do Índico, a Capela de Nossa Senhora de Baluarte, que foi construída por portugueses, há mais de cinco séculos vais ser reabilitada no decorrer deste ano e conta com o apoio dos governos português e moçambicano, bem como da construtora portuguesa Mota Engil.