Taiwan acaba por ser "um jogo de segurança entre os EUA e a China"

Exercícios militares/Taiwan

A China simulou "ataques conjuntos de precisão" contra alvos em Taiwan. Estas manobras militares chinesas foram anunciadas após o encontro entre a líder de Taiwan, Tsai Ing-wen e o Presidente da Câmara dos Representantes do Congresso dos EUA, Kevin McCarthy, na Califórnia.

Para Maria Ferreira, investigadora portuguesa do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, esta atitude não é uma "forma de retaliação" por parte da China, mas sim uma resposta àquilo que o país entende ser uma "provocação".

"Temos de nos lembrar que, até 2022, a política externa chinesa caracterizou-se por uma postura claramente defensiva, robustecendo o seu poder económico, avançando discretamente no fortalecimento do seu poder militar", começou por referir.

A docente universitária recordou depois a visita de Nancy Pelosi, Presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, a Taiwan, um momento que aumentou ainda mais as tensões entre a China e os Estados Unidos da América.

"Em 2022, a visita de Nancy Pelosi a Taipei, associada, obviamente, à guerra na Ucrânia, inaugurou a emergência de uma nova fase mais ofensiva da política externa chinesa e particularmente da política externa chinesa para a região do Indo-Pacífico. A visita de Nancy Pelosi a Taiwan implementou o que alguns analistas apelidaram de um novo status quo nas relações entre a China e o mundo ocidental, designadamente os EUA, escalando as tensões entre os dois estados", salientou ainda.

A investigadora relembra que após esta visita, a China cancelou "oito iniciativas de cooperação e de diálogo militar com os EUA e desenvolveu exercícios militares, levando a tensão sino-americana aos níveis mais elevados em 30 anos".

"O que estava em causa em Agosto de 2022 é exactamente aquilo que está em causa hoje, em 2023. Ou seja, o crescente apoio chinês à intervenção militar especial russa na Ucrânia, mas, sobretudo, a vontade chinesa de fazer com que os EUA baixem as tarifas comerciais relativas à exportação de produtos e de para a China, nomeadamente, a questão dos semi-condutores, cuja exportação para a China está a ser bloqueada pelos EUA, mas também pelo Japão e pela Holanda", acrescentou ainda.

Maria Ferreira realça que "a China é altamente dependente destes semi-condutores", e que Taiwan acaba por ser uma "moeda de troca" e um "jogo de segurança" entre a China e os EUA.

"Os estados ocidentais, o Japão e os EUA têm referido que não exportam ou não vão exportar semi-condutores, se não tiverem a garantia de que os chipes não vão ser usados na militarização crescente da China e no fortalecimento do aparelho militar chinês. No fundo, Taiwan acaba por ser aqui uma moeda de troca, um jogo de segurança e um jogo comercial entre os Estados Unidos e a China", acrescentou.

Exercícios militares com fogo real no estreito de Taiwan

A partir do início desta semana, nomeadamente, de segunda-feira, os exercícios no estreito de Taiwan vão incluir fogo real, de acordo com as autoridades de Fujian.

A televisão estatal chinesa constata que o objetivo é estabelecer a capacidade da China "de assumir o controlo do mar, do espaço aéreo e da informação", com o intuito de exercer um cerco total a Taiwan.

Questionada sobre se, desta vez, estamos perante uma ameça ainda mais real por parte da China, Maria Ferreira, considera que não, que se trata sim de uma "resposta defensiva" do país.

"Continuo a pensar que é uma resposta a uma atitude que os atitudes que os chineses e a liderança chinesa considera ofensiva e devo aqui relembrar que o Presidente da Câmara dos Representantes dos EUA inicialmente tinha pensado em ir presencialmente a Taiwan. Acabou por receber a Presidente Tsai na Califórnia, já para não aumentar as tensões, mas obviamente que o escalar das tensões foi inevitável. A China já tinha avisado que isso acontecer, mas continua a ser, na minha óptica, uma resposta defensiva, uma resposta de quem não quer perder a face", rematou a investigadora.portuguesa.

