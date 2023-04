Cisjordânia: palestiniano de 15 anos abatido pelo exército israelita

Cisjordânia

Um jovem palestiniano foi abatido nesta segunda-feira durante uma rusga militar israelita perto de Jericó, na Cisjordânia. O exército explicou que efectuou uma operação dentro do campo de refugiados para prender palestinianos suspeitos de estarem envolvidos em ataques contra israelitas.

De acordo com o Ministério da Saúde palestiniano, o jovem Mohamed Fayez Balhan, de 15 anos, foi baleado na cabeça, no peito e no abdómen. Duas pessoas também foram detidas pela polícia.

O exército israelita anunciou anteriormente, numa breve declaração, que "as forças de segurança estavam a conduzir uma operação em Aqabat Jaber, um campo de refugiados palestinianos perto de Jericó, na Cisjordânia, sem dar mais pormenores.

Um comunicado divulgado momentos depois afirma que o exército interveio no campo de refugiados para prender palestinianos suspeitos de estarem envolvidos em ataques contra israelitas, e que durante a operação tanto o suspeito abatido, assim como os homens detidos atacaram as forças de ordem.

Esta operação ocorreu um dia após o funeral de duas irmãs israelitas mortas na sexta-feira passada (7) na região de Jericó, na Cisjordânia. Na sequência deste ataque, um outro ataque com um carro-bomba ocorreu em Tel Aviv, no qual um turista italiano foi morto e outros sete resultaram feridos. O movimento palestiniano Hamas afirmou que o ataque foi uma "resposta natural e legítima" à "agressão" israelita contra a mesquita Al-Aqsa em Jerusalém.

Em resposta, Israel anunciou no sábado que estava a preparar-se para mobilizar forças de segurança adicionais.

Esta escalada de tensões ocorre num momento em que as forças armadas de Israel também multiplicaram o número de operações na Faixa de Gaza, na Cisjordânia e no restante do território israelita, mas também no Líbano e na Síria.

Na noite de Domingo, a força aérea israelita voltou a atacar a Síria, em retaliação a ataques efectuados contra as Colinas de Golã, a leste de Israel, alegando que os foguetes foram disparados desde a Síria.

O número de confrontos entre a polícia e palestinianos aumentou exponencialmente nas últimas semanas devido às incursões dentro da mesquita Al-Aqsa em Jerusalém durante o período de Ramadão. Na quarta-feira passada uma incursão policial na Esplanada das mesquitas, o terceiro local mais sagrado do Islão e situado no local mais sagrado do Judaísmo – o monte do Templo –, também foi palco de confrontos entre ambos os lados.

Um balanço estabelecido pela AFP, baseado em relatórios de autoridades palestinianas e israelitas, indica que 94 palestinianos e cerca de 18 israelitas e estrangeiros morreram desde Janeiro. Estes números incluem combatentes e civis, incluindo menores, do lado palestiniano, e civis, incluindo menores, e três membros da minoria árabe, do lado israelita.

