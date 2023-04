Futebol: FC Barcelona empatou frente ao Girona, Real Madrid foi derrotado

Futebol

O FC Barcelona continua a liderar o campeonato espanhol da primeira divisão de futebol após a 28ª jornada com 72 pontos, após o empate sem golos frente ao Girona. Quanto ao Real Madrid perdeu por 3-2 frente ao Villarreal.

O líder do campeonato, o FC Barcelona, tem 13 pontos de vantagem em relação ao Real Madrid após a 28ª jornada da Liga Espanhola de futebol.

Os ‘blaugranas’ empataram sem golos frente ao Girona em casa no Camp Nou.

Com este empate caseiro o FC Barcelona lidera a Liga Espanhola com 72 pontos, contando com 23 triunfos, três empates e duas derrotas nesta época 2022/2023.

Os ‘merengues’ perderam em casa, no Estádio Santiago Bernabéu, por 2-3 frente ao Villarreal.

Os golos madrilenos foram marcados pelo espanhol Pau Torres, na própria baliza, e pelo brasileiro Vinícius Júnior.

Quanto aos tentos do ‘Submarino Amarelo’ foram apontados pelo nigeriano Samuel Chukwueze, que bisou, e pelo espanhol José Luis Morales.

Com esta derrota, os madrilenos continuam no segundo lugar com 59 pontos, a treze dos líderes catalães do FC Barcelona.

De notar que no terceiro lugar está o Atlético Madrid que venceu por 1-2 na deslocação ao terreno do Rayo Vallecano.

Os ‘colchoneros’ estão no terceiro posto com 57 pontos, a dois do Real Madrid.

A próxima jornada decorre entre 14 e 17 de Abril. O Real Madrid desloca-se ao terreno do Cádiz, o Atlético Madrid recebe o Almería, enquanto o FC Barcelona desloca-se ao terreno do Getafe.

