Irlanda do Norte: Londres alerta para risco terrorista em 25° aniversário do acordo de paz

Há 25 anos que estão em vigor os acordos de Paz da Irlanda do Norte. AP - Peter Morrison

Texto por: Bruno Manteigas 2 min

A Irlanda do Norte celebra o 25.º aniversário do acordo de paz, o Acordo de Sexta-feira Santa que pôs fim a três décadas de um violento conflito na Irlanda do Norte em que mais de 3500 pessoas morreram. Comemora-se a paz, mas entre unionistas e republicanos o impasse político continua e Londres aumentou o nível de ameaaça terrorista no país para o máximo.