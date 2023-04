Taiwan: "A opinião pública recusa totalmente o sistema autocrático chinês"

Taiwan/China

A China terminou, esta segunda-feira, as manobras militares em torno da ilha de Taiwan, que duraram três dias. A operação militar denominada "Joint Sword" incluiu um "cerco total" à ilha Formosa e contemplou, na noite passada, exercícios com fogo real, na província de Fujian, a cerca de 190 quilómetros de Taipei, capital de Taiwan.

Esta demonstração militar, que contou com dezenas de caças e navios de guerra, acontece após Tsai Ing-wen, Presidente de Taiwan, se ter encontrado com o Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América, Kevin McCarthy, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América.

A realização de exercícios militares por parte de Pequim fez aumentar as tensões, nomeadamente, entre a China e os Estados Unidos da América. Washington decidiu enviar, esta segunda-feira, um dos seus navios de guerra (um destruidor de mísseis) para uma zona em disputa no Mar da China Meridional.

Esta operação de liberdade de navegação respeitou os direitos, liberdades e usos legítimos do mar, afirmou a Marinha dos EUA, em comunicado.

A China já respondeu a esta movimentação dos Estados Unidos da América, defendendo que este navio entrou "ilegalmente" em águas chinesas, "sem a autorização do governo chinês" e disse ainda ter "seguido e vigiado" o navio.

Recorde-se que nos dias anteriores, Washington já tinha apelado à "contenção" e "moderação" da China, referindo que os canais de comunicação com o país permaneciam "abertos", mas Pequim já veio a público responder que a "questão de Taiwan é um assunto puramente interno da China".

O porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Wenbin, salientou esperar que a comunidade internacional "respeite firmemente o princípio ‘Uma só China’" e se "oponha a qualquer tipo de atividade separatista" na ilha.

"A independência de Taiwan e a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan são coisas mutuamente excludentes", salientou ainda o responsável chinês.

Em entrevista à RFI, Maria Ferreira, investigadora portuguesa do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, começa por recordar que na questão de Taiwan, há um aspecto muito importante que é "a questão doméstica" e que tem a ver com a "recusa por parte da opinião pública de Taiwan relativamente ao sistema autocrático chinês".

"Segundo sondagens de 2019 e 2020, a [opinião pública de Taiwan] recusa liminarmente o sistema autocrático chinês, nomeadamente, devido aos acontecimentos em Hong Kong e almeja pela independência, recusando unificação", começou por referir.

A também professora universitária recordou também que Taiwan tem 23 milhões de habitantes e falou sobre as relações entre Pequim e Taipei. "Pelo menos desde 1992 que o diálogo entre Taiwan e a China na eventual futura aceitação por parte dos líderes de Taiwan do modelo 'um país, dois sistemas' era a base de cooperação entre a China e Taiwan e, há cinco anos, o então Presidente de Taiwan afirmou que essa visão 'uma China, duas interpretações' era a base do diálogo entre a China e Taiwan", acrescentou.

"Isto dava a Xi Jinping, internamente, algum espaço de manobra para não perder a face, nem interna, nem internacional, nomeadamente, devido à obrigação moral e à obrigação dos EUA de serem o garante do pilar da China. Quando a própria opinião pública de Taiwan vem afirmar que não concorda com a unificação, nem a curto, nem a médio ou longo prazo e não concorda com o modelo 'um país, duas interpretações' ou 'um país, dois sistemas', está a colocar em causa a possível unificação do território, está, sobretudo, a colocar em causa aquilo que, desde 2021, tem vindo a ser um dos eixos centrais da política externa chinesa, que é a promoção internacional do modelo autocrático chinês", salientou ainda.

Comentário professora Maria Ferreira, 10-04-2023

União Europeia "preocupada" com exercícios militares chineses

A União Europeia mostrou-se, esta segunda-feira, "preocupada" devido aos exercícios militares chineses e pediu "contenção", salientando que qualquer instabilidade no Estreito de Taiwan teria consequências a nível global.

"O status quo não deve ser alterado unilateralmente ou pela força. Qualquer instabilidade no Estreito, como resultado de uma escalada, acidente ou uso da força teria consequências económicas e de segurança consideráveis para a região e para o mundo", referiu a porta-voz da Comissão Europeia para os Negócios Estrangeiros, Nabila Massrali.

A UE considera que as tensões devem ser resolvidas com recurso ao diálogo. "É essencial exercer contenção. As tensões devem ser resolvidas através de um diálogo construtivo e aberto. A UE e os seus Estados Membros continuarão a apoiar os esforços para preservar a paz e a estabilidade na região", rematou a mesma responsável.

