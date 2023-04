Futebol: Benfica derrotado, City esmagou Bayern

Futebol

Romelu Lukaku (direita), avançado belga do Inter Milão, apontou o segundo tento dos italianos no triunfo por 2-0 frente ao Benfica na Liga dos Campeões euorpeus de futebol.

Os dois primeiros jogos da primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol decorreram na terça-feira 11 de Abril: Benfica 0-2 Inter Milão e Manchester City 3-0 Bayern Munique.

Pelo segundo ano consecutivo, o SL Benfica está presente nos quartos-de-final da Liga Milionária, e pela segunda vez o clube lisboeta perdeu na primeira mão em casa, no Estádio da Luz.

Benfica sem soluções

Em Lisboa, os encarnados receberam os italianos do Inter Milão, um ano após a derrota caseira frente ao Liverpool por 1-3 num jogo também ele a contar para a primeira mão dos quartos-de-final da prova.

Os lisboetas até entraram melhor e estiveram perto de abrir o marcador com um remate do avançado português Rafa Silva desviado pelo guarda-redes camaronês André Onana aos 16 minutos de jogo.

As águias vão dominar até aos últimos minutos da primeira parte em que os italianos reagiram, mas os cruzamentos do italiano Federico Dimarco e do neerlandês Denzel Dumfries não tiveram o melhor seguimento e não encontraram os avançados Lautaro Martínez e Edin Dzeko.

No intervalo o empate permanecia entre as duas equipas.

Durante a segunda parte, e apesar do domínio dos benfiquistas, os italianos vão insistir com os cruzamentos e isso vai dar os seus frutos.

Aos 51 minutos de jogo, o defesa Alessandro Bastoni vai cruzar para a área onde estava o médio transalpino Nicolò Barella que empurrou o esférico para o fundo da baliza do grego Odysseas Vlachodimos.

A fisionomia do jogo não vai ter muitas alterações, o Benfica sempre a dominar e o Inter a jogar em contra-ataque.

A oportunidade mais flagrante para os encarnados vai ocorrer aos 56 minutos de jogo. João Mário, médio luso-angolano do Benfica, cruzou rasteiro para a área, a bola acabou por sobrar para o lateral espanhol Grimaldo que rematou frouxo de pé esquerdo, com o esférico a ser desviado pela defesa italiana e ninguém para rematar para o fundo da baliza dos ‘nerazzurri’.

Quando não se marca, sofre-se, foi novamente o que aconteceu aos lisboetas. Após um cruzamento de Denzel Dumfries, a bola bateu no braço de João Mário, à entrada da área. Após ter consultado o VAR, o árbitro britânico Michael Oliver assinalou uma grande penalidade a favor dos italianos.

O avançado belga Romelu Lukaku, que entrou no decorrer da segunda parte, não falhou a grande penalidade e deu um segundo golo de vantagem aos transalpinos.

O Benfica perdeu por 0-2 em casa, no Estádio da Luz, frente ao Inter Milão, e vai agora deslocar-se à Itália a 19 de Abril com dois golos de desvantagem.

Em declarações à imprensa, Roger Schmidt, treinador alemão do Benfica, afirmou que os encarnados ainda não estão eliminados: "Em Itália, temos de vencer. A situação de uma diferença de dois golos não é a melhor para uma primeira mão, mas continuamos a acreditar. A primeira parte foi boa para as duas equipas. Na segunda, tentámos pressionar mais, mas acabámos por sofrer um golo. A situação não ficou fácil. Tivemos algum azar com as decisões do árbitro. No final, tivemos uma oportunidade para fazer o 2-1. Agora, vamos dar o nosso melhor na segunda mão e lutar até ao fim. Tentamos sempre o nosso melhor e vencer todos os jogos, já vencemos muitos e hoje perdemos o primeiro jogo na Liga dos Campeões. Temos de aceitar que, por vezes, as equipas são mais eficientes do que nós. Acreditamos que temos uma oportunidade. Precisamos de um jogo perfeito, temos de jogar ao ataque, mas também de defender. Não é fácil jogar em Milão com este resultado, mas daremos o nosso melhor para voltar a entrar nesta eliminatória", concluiu o técnico germânico.

Roger Schmidt, treinador alemão do Benfica 12-04-2023

Roger Schmidt, treinador alemão do SL Benfica. © LUSA - JOSÉ SENA GOULÃO

Manchester City nas meias?

Se o Inter venceu por 2-0, os ingleses do Manchester City conseguiram uma proeza ainda maior, derrotar os germânicos do Bayern Munique por 3-0.

No Etihad Stadium, em Manchester, os ‘citizens’ não demoraram muito a abrir o marcador. Aos 27 minutos, o espanhol Rodri Hernández rematou de pé esquerdo de fora da área para o fundo da baliza do suíço Yann Sommer.

No intervalo, o Bayern Munique, que trocou recentemente de treinador passando de Julian Nagelsmann a Thomas Tuchel, perdia por 1-0.

Durante a segunda parte, pouco ou nada mudou. Os britânicos controlavam o esférico e as oportunidades acumulavam-se até aos dois últimos tentos entrarem.

Aos 70 minutos, Bernardo Silva, médio ofensivo português, marcou o segundo, enquanto aos 77 minutos, foi a vez do avançado norueguês Erling Haaland fechar o marcador com um terceiro golo.

O Manchester City venceu por 3-0 o Bayern Munique. Recorde-se que o clube alemão eliminou na ronda precedente o derradeiro clube francês presente nesta prova, o Paris Saint-Germain.

A segunda mão decorre a 19 de Abril.

O avançado norueguês Erling Haaland (direita) apontou o terceiro tento do Manchester City no triunfo por 3-0 dos 'citizens' frente ao Bayern Munique. © REUTERS - MOLLY DARLINGTON

