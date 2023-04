Futebol Feminino: Portugal empatou com o País de Gales

Futebol Feminino

A Selecção Portuguesa de futebol feminino empatou a uma bola frente ao País de Gales, em Guimarães, na terça-feira 11 de Abril, num jogo de preparação para o Campeonato do Mundo que vai decorrer na Austrália e na Nova Zelândia de 20 de Julho a 20 de Agosto.

Publicidade Continuar a ler

Portugal apurou-se pela primeira vez para o Mundial feminino e integra o Grupo E com Estados Unidos, Vietname e Países Baixos.

Na terça-feira, 11 de Abril, as portuguesas defrontaram as galesas: o País de Gales que não alcançou o apuramento para o Mundial e que se encontra no 31° lugar no ranking.

Neste encontro, o seleccionador Francisco Neto colocou um onze totalmente diferente daquele que jogou frente ao Japão na sexta-feira 7 de Abril.

Com um onze diferente frente às galesas, as portuguesas tentaram abrir o marcador, mas a bola acabou por não entrar, como por exemplo um remate de Ana Rute que bateu na barra.

Perante mais de 11 mil espectadores, a Selecção Portuguesa conseguiu marcar o primeiro tento da partida aos 50 minutos após um remate de fora da área de Telma Encarnação, avançada do Marítimo.

Telma Encarnação (direita), internacional portuguesa. © LUSA - JOSE COELHO

A vencer por 1-0, e a dominar o encontro, as portuguesas caminhavam para um triunfo, mas as galesas reagiram e encontraram o caminho para a baliza lusa.

Aos 73 minutos, Rachel Rowe rematou de fora da área, após um alívio português na sequência de um canto galês, e acabou por ver o esférico entrar na baliza de Patrícia Morais, guarda-redes lusa.

A partida entre as duas selecções europeias acabou com um empate a uma bola em Guimarães, em território português.

Um empate e uma derrota: eis o balanço dos jogos de preparação para o Mundial de 2023 que vai decorrer de 20 de Julho a 20 de Agosto, faltam menos de 100 dias.

Recorde-se que na passada sexta-feira, 7 de Abril, no Estádio D. Afonso Henriques em Guimarães, a Selecção Portuguesa, 21ª no ranking mundial, mediu forças com a do Japão, 11ª nação na classificação mundial, que já se sagrou campeã do mundo em 2011 e foi vice-campeã em 2015.

A Selecção Portuguesa acabou por perder por 1-2 frente à congénere japonesa. O único tento português foi da autoria de Ana Capeta, aos 25 minutos, enquanto os golos japoneses foram apontados por Yui Hasegawa, aos 36 minutos, e por Mina Tanaka, aos 53 minutos.

De notar que Portugal e Brasil são as únicas duas selecções lusófonas presentes no Campeonato do Mundo de futebol feminino que vai decorrer na Austrália e na Nova Zelândia.

A Selecção Portuguesa de futebol feminino. © LUSA - JOSE COELHO

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro