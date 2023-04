Ataque/Myanamar

Myanmar: ataque aéreo da Junta Militar faz dezenas de mortos

Imagem fornecida pelo Grupo de Activistas Kyunhla mostra as consequências de um ataque aéreo na aldeia de Pazigyi, no município de Kanbalu, região Sagaing. 11 de Abril de 2023. AP

Texto por: RFI 2 min

A Junta Militar do Myanmar, no poder desde 01 de Fevereiro de 2021, levou a cabo, esta terça-feira, um ataque aéreo numa aldeia, na região de Sagaing, centro do país, que deixou dezenas de vítimas mortais. O balanço total de vítimas poderá chegar a uma centena.