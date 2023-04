Missão espacial rumo a Júpiter

Ciência: missão europeia JUICE parte à conquista de Júpiter

O foguete Ariane 5 no centro espacial da Guiana francese, de onde a missão JUICE partirá a 14 de Março de 2023. © Simon Rozé / RFI

Texto por: RFI 1 min

A Agência Espacial Europeia (ESA) vai lançar a missão JUICE nos próximos 8 anos para explorar as luas de Júpiter e a habitalidade do maior planeta do sistema solar.