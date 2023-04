Futebol: Real Madrid e AC Milan têm vantagem na eliminatória

Futebol

Vinícius Júnior (esquerda) e Karim Benzema (direita) foram decisivos frente ao Chelsea, eles que são ambos jogadores do Real Madrid.

Os dois últimos jogos da primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol decorreram na quarta-feira 12 de Abril: Real Madrid 2-0 Chelsea e AC Milan 1-0 Nápoles.

Espanhóis e transalpinos acabaram por vencer os respectivos jogos na primeira mão dos quartos da Liga Milionária.

Real Madrid sem oposição

O Real Madrid, detentor do título, arrecadou um triunfo importante perante os britânicos do Chelsea por 2-0 no Estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola.

O primeiro golo foi apontado pelo avançado francês Karim Benzema aos 21 minutos de jogo, colocando os ‘merengues’ na frente no marcador ao intervalo.

A segunda parte acabou por ser dominada pelos madrilenos, sobretudo após a expulsão do britânico Bem Chilwell com um vermelho directo após uma falta sobre o brasileiro Rodrygo que ia isolado para defrontar o guarda-redes espanhol dos ‘blues’, Kepa Arrizabalaga, aos 59 minutos.

A onze contra dez, os madrilenos vão apontar um segundo tento da autoria do avançado espanhol Marco Asensio aos 74 minutos, apenas três minutos após ter entrado dentro das quatro linhas.

Os espanhóis venceram por 2-0 os britânicos, sendo que estas duas equipas voltam a se defrontar a 18 de Abril em Londres, em território inglês.

Marco Asensio (esquerda) apontou o segundo tento do Real Madrid. © REUTERS - ALBERT GEA

AC Milan perto de defrontar o Inter nas meias

O AC Milan venceu por 1-0 o Nápoles, em casa no Estádio San Siro, num duelo 100% transalpino nestes quartos-de-final.

Sem o avançado nigeriano Victor Osimhen, o Nápoles ficou sem a principal arma ofensiva da equipa.

Os ‘rossoneri’ acabaram por apenas marcar um único tento nos 90 minutos do tempo regulamentar, apontado pelo médio argelino Ismael Bennacer aos 40 minutos de jogo.

Um triunfo curto, mas importante para o AC Milan que, se vencer a eliminatória, poderá defrontar o Inter Milão, clube que na primeira mão derrotou o SL Benfica por 0-2.

A segunda mão entre os ‘rossoneri’ e ‘azzurri’ decorre a 18 de Abril no Estádio Diego Armando Maradona.

Ismael Bennacer (direita), médio argelino do AC Milan. © REUTERS - DANIELE MASCOLO

