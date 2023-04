Joe Biden em visita oficial à República da Irlanda, ‘às suas origens’

Irlanda/Estados Unidos

Texto por: Marco Martins com AFP

"É como voltar a casa", eis as palavras utilizadas pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que está em visita oficial à República da Irlanda, terra dos seus antepassados, isto após uma primeira etapa mais política na Irlanda do Norte.

"É maravilhoso. É como voltar a casa", afirmou Joe Biden, ao visitar, debaixo de chuva, um castelo da cidade de Dundalk.

Recorde-se que do lado da sua mãe, os seus antepassados fugiram da fome na Irlanda no século XIX.

O presidente norte-americano aproveitou também para confraternizar com os locais, isto apesar do mau tempo.

De notar que é o oitavo presidente norte-americano, desde a primeira visita que ocorreu em 1963 com JFK, John Fitzgerald Kennedy, outro descendente de irlandeses, bem como de cerca de 30 milhões de norte-americanos.

Desde então, Richard Nixon, Ronald Reagan, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama e Donald Trump, também fizeram paragens em terras irlandesas.

Nesta quinta-feira, Joe Biden vai discursar diante das duas câmaras do Parlamento em Dublin, isto enquanto na sexta-feira, a viagem terá novamente um tom mais pessoal, pois o presidente norte-americano vai visitar outro lugar dos seus antepassados, a localidade de Ballina, no oeste do país.

Crispação com a Irlanda do Norte

A recepção algo calorosa de Joe Biden na República da Irlanda contrasta com o clima mais tenso com o qual ele se deparou em Belfast, a capital da província britânica da Irlanda do Norte.

O líder democrata esteve por um curto período na cidade para celebrar os 25 anos do Acordo de paz de 1998, que pôs fim a três décadas de conflito entre os nacionalistas pró-irlandeses, maioritariamente católicos e favoráveis à reunificação, e os unionistas pró-britânicos, principalmente protestantes e que desejavam a permanência no Reino Unido.

Num discurso na Universidade de Belfast, Joe Biden pediu na quarta-feira que as partes chegassem a um acordo para o fim do bloqueio político das instituições norte-irlandesas.

"Espero que o Executivo e a Assembleia [ndr: da Irlanda do Norte] sejam restabelecidos em breve", afirmou Joe Biden, pedindo aos líderes dos principais partidos locais que retomem o Governo, bloqueado desde fevereiro do ano passado, devido às consequências do Brexit.

O presidente norte-americano também afirmou que manter a paz duramente conquistada há duas décadas e meia é uma "prioridade" para os Estados Unidos.

A violência do conflito norte-irlandês acabou por ceifar 3 500 vidas.

Joe Biden também se reuniu na quarta-feira com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, que declarou que as relações entre Reino Unido e Estados Unidos estão em "grande forma".

Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos, em Belfast, Irlanda do Norte (12/04/2023). © AFP - JIM WATSON

