Excluída durante doze anos, Síria aproxima-se da Liga Árabe

Vários países árabes vão estar reunidos esta sexta-feira, 14 de Abril, na Arábia Saudita para discutir as relações com a Síria, num momento em que se intensificam os esforços para reduzir o isolamento do Presidente sírio. Um encontro que pode acabar com mais de uma década de isolamento diplomático da Síria.

Doze anos depois de ter sido expulso das nações árabes, o Presidente sírio, Bashar al-Assad, tenta reconquistar o seu lugar entre os seus pares.

A reunião vai decorrer em Jidá, no oeste da Arábia Saudita, entre altos responsáveis de seis países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), que inclui o Bahrein, Kuwait, Omã, Qatar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, e os ministros do Egipto, Iraque e Jordânia, revelou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Majed Al-Ansari. A reunião acontece cinco semanas antes da próxima cimeira da Liga Árabe, marcada para 19 de Maio na Arábia Saudita.

Um encontro dedicado a um possível restabelecimento das relações com a Síria, depois de mais de uma década de isolamento diplomático do regime de Bashar al-Assad.

Dois dias antes do encontro em Jidá, o chanceler sírio, Fayçal Moqdad, foi recebido pelo homólogo saudita, Fayçal ben Farhane, pela primeira vez desde o início da guerra. Num comunicado conjunto, as duas autoridades falaram sobre o objectivo de "trazer a Síria de volta ao domínio árabe e retomar o papel natural" na região.

A reunião desta sexta-feira "visa superar as divergências do Golfo sobre a Síria", segundo um diplomata árabe em Riad. "Os sauditas estão a tentar garantir que o Qatar não se oponha ao regresso da Síria à Liga Árabe", acrescentou. O Qatar saudou o restabelecimento dos laços entre Riad e Teerão, mas continua hostil à normalização com Bashar al-Assad. O seu primeiro-ministro qualificou as declarações sobre o regresso da Síria à Liga Árabe como “especulativas”, julgando que as razões da sua expulsão continuam válidas e que tal “decisão pertence ao povo sírio".

