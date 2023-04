Qatargate: Eva Kaili libertada com pulseira electrónica

Corrupção no Parlamento europeu

O escândalo de corrupção "Qatargate" envolveu eurodeputados, o Qatar e Marrocos, com o objectivo de influenciar as decisões do Parlamento Europeu.

A ex-vice presidente do Parlamento europeu, acusada de corrupção e branqueamento de capitais, foi a última detida no âmbito deste processo a sair de prisão, esta sexta-feira 14 de Abril. Eva Kaili e outros dois principais suspeitos permanecem sob liberdade condicional, ambos com pulseiras electrónicas.

Todos os detidos no quadro do escândalo de corrupção no Parlamento Europeu foram libertados. Eva Kaili, ex-vice presidente do Parlamento Europeu, foi a última a ser solta, esta sexta-feira 14 de Abril, depois de quatro meses de prisão preventiva.

Os outros dois principais suspeitos, Marc Tarabella e Pier Antonio Panzeri saíram no dia anterior, também sob vigilância electrónica. Pier Antonio Panzeri, ex-eurodeputado e fundador da organização Fight Impunity, concluiu um acordo com a justiça belga e pretende colaborar com os juízes sob o estatuto de arrependido.

O deputado belga Marc Tarabella, saiu no mesmo dia, repetindo não ter "motivo nenhum de reprovação" e dizendo estar "aliviado" por poder voltar a juntar-se à sua família.

A eurodeputada grega Eva Kaili continua a invocar a sua inocência, ao contrário do seu companheiro Francesco Giorgi, libertado em Fevereiro depois de ter reconhecido a sua participação numa organização contratada pelo Qatar e por Marrocos com o objectivo de influenciar as decisões do Parlamento europeu.

Desde a revelação do escândalo de corrupção no Parlamento Europeu, em Dezembro de 2022, entre as cinco pessoas acusadas penalmente, só Eva Kaili continuava à espera de ser libertada da prisão.

Estas libertações condicionais significam que o juiz de instrução considera dispor de todos os elementos para finalizar o processo e todas as pessoas implicadas continuam a ser investigadas. Todos os envolvidos foram acusados de corrupção, branqueamento de capitais e participação numa organização criminosa.

O Qatar e Marrocos negaram a sua participação no esquema de corrupção.

A Comissão europeia, por seu lado, ainda não apresentou a proposta legislativa, que promete estabelecer desde 2019, para criar uma autoridade ética independente. Esta autoridade deveria exercer o seu controlo sobre todas as instituições comunitárias. Uma proposta esperada por muitos, a quase um ano das próximas eleições europeias.

