Futebol

Futebol: Benfica derrotado vê FC Porto aproxima-se na Liga Portuguesa

Issah Abass (direita), avançado do Chaves, apontou o único tento dos flavienses no triunfo por 1-0 frente ao Benfica. © LUSA - PEDRO SARMENTO COSTA

Texto por: Marco Martins 2 min

O Benfica perdeu por 1-0 na deslocação ao terreno do Chaves e continua na liderança na primeira divisão portuguesa de futebol com 71 pontos, mais quatro do que o FC Porto que derrotou o Santa Clara por 2-1.