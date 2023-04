Futebol: Real Madrid e AC Milan nas meias da Liga dos Campeões europeus

Futebol

Os dois primeiros jogos da segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol decorreram nesta terça-feira 18 de Abril: Chelsea 0-2 Real Madrid e Nápoles 1-1 AC Milan. Os madrilenos e os milaneses apuraram-se para as meias-finais.

Publicidade Continuar a ler

Espanhóis e transalpinos acabaram por vencer as respectivas eliminatórias nos quartos-de-final da Liga Milionária.

Real Madrid venceu novamente por 0-2

O Real Madrid, detentor do título, que venceu por 2-0 na primeira mão, deslocou-se ao terreno do Chelsea e triunfou novamente por 0-2 em território britânico no Estádio Stamford Bridge.

Os dois golos foram apontados pelo avançado brasileiro Rodrygo aos 58 e aos 80 minutos de jogo.

Os espanhóis dominaram a eliminatória apurando-se para as meias-finais derrotando o Chelsea por 4-0 no conjunto das duas mãos.

AC Milan espera por Inter nas meias

O AC Milan, que tinha vencido por 1-0 na primeira mão, deslocou-se ao terreno do Nápoles, no Estádio Diego Armando Maradona, num duelo 100% transalpino nestes quartos-de-final.

O jogo entre as duas equipas terminou com um empate a uma bola. O único golo dos ‘azzurri’ foi apontado pelo avançado nigeriano Victor Osimhen aos 90+3 minutos, oferecendo... o empate ao Nápoles.

Os ‘rossoneri’ abriram o marcador pelo avançado francês Olivier Giroud aos 41 minutos.

Victor Osimhen, avançado nigeriano do Nápoles. © REUTERS - CIRO DE LUCA

Um jogo com grandes penalidades falhadas e um golo invalidado.

Aos 22 minutos, Olivier Giroud falhou uma grande penalidade para o AC Milan com uma defesa do guarda-redes italiano Alex Meret, enquanto do lado do Nápoles foi o avançado georgiano Khvicha Kvaratskhelia que viu a sua grande penalidade ser desviada pelo guarda-redes francês Mike Maignan aos 81 minutos.

De notar ainda que aos 45+4 minutos, o avançado nigeriano Victor Osimhen marcou mas o golo foi invalidado devido a uma mão do ponta-de-lança.

O AC Milan apurou-se para as meias-finais da Liga dos Campeões europeus de futebol após ter triunfado por 2-1 no conjunto das duas mãos.

O AC Milan espera agora pelo Inter, o outro clube de Milan, nas meias-finais, mas antes disso o Inter terá de eliminar a derradeira equipa portuguesa, o Benfica. Recorde-se que na primeira mão, o Inter Milão derrotou o SL Benfica por 0-2.

A segunda mão entre os ‘nerazzurri’ e ‘encarnados’ decorre a 19 de Abril no Estádio Giuseppe Meazza.

Troféu da Liga dos Campeões europeus de futebol. © REUTERS/Denis Balibouse

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro