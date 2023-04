Kherson: visita de Putin e bombardeamentos na capital

© Serviço de imprensa da Presidência Russa, via AFP

O Presidente russo Vladimir Putin realizou uma visita a duas zonas da Ucrânia ocupadas por Moscovo, num momento em que as forças de Kiev preparam uma grande ofensiva.

Na deslocação, cuja data não foi especificada, Vladimir Putin teve a oportunidade de falar com os comandantes militares nas Regiões de Kherson, no Sul, e na de Lugansk, no Leste.

Moscovo reivindicou a anexação dessas duas regiões que controla parcialmente, aliás as forças armadas russas cederam no ano passado a capital da Região de Kherson, também designada pelo mesmo nome.

A presidência ucraniana denunciou essa deslocação, acusando Vladimir Putin de visitar os lugares onde perpetrou crimes.

Após o anúncio dessa deslocação, Kiev afirma que houve bombardeamentos na cidade de Kherson que causaram seis feridos.

É a segunda visita em apenas um mês de Vladimir Putin em zonas ocupadas por Moscovo. Segundo os especialistas, estas visitas em que o Presidente se encontra com os generais servem para abordar as estratégias no terreno para contrariar uma possível ofensiva ucraniana por forma a recuperar os territórios perdidos.

Essas regiões são estratégicas para a Rússia que ligou o país à Crimeia, anexada em 2014, graças a essas conquistas. Perder essas zonas seria um desastre militar segundo os especialistas.

As forças armadas russas, desde o início da ofensiva contra a Ucrânia, falharam a conquista das cidades de Kiev, de Kherson, que teve de ceder, e de Kharkiv, mas conseguiu conquistar várias zonas das regiões, anexadas por Moscovo, de Donetsk, de Lugansk, de Kherson e de Zaporizhzhia.

Actualmente os confrontos mais violentos decorrem em Bakhmut, no Leste. Após nove meses de batalhas, dois terços da cidade pertencem aos russos.

Bakhmut. Imagem de Arquivo. © AP - Evgeniy Maloletka

Crimeia, outro foco de ‘atenções’

Na Crimeia, um habitante foi condenado a 10 anos de prisão pelo incêndio de uma esquadra militar em Simféropol e pela preparação de um ataque contra uma ponte ferroviária, anunciaram os serviços secretos russos.

Recorde-se que as forças armadas russas já sofreram sabotagens em bases militares e em vias férreas, no que toca ao encaminhamento de logística para a guerra na Ucrânia.

Desde Abril, o chefe dos serviços secretos russos, Alexandre Bortnikov, acusou a Ucrânia e os Ocidentais de incitar à rebelião nas forças armadas russas e à sabotagem contra a Rússia.

Segundo Alexandre Bortnikov, 118 crimes terroristas foram defraudados na Rússia desde Fevereiro, enquanto o Presidente russo Vladimir Putin acusou os serviços secretos ocidentais de estarem implicados nos ataques terroristas em território do país de Leste.

Crimeia. Imagem de Arquivo. © REUTERS - ALEXEY PAVLISHAK

