ONU estima que população da Índia vá ultrapassar a da China em meados deste ano

Demografia

De acordo com estimativas publicadas hoje pela ONU, a população da Índia deveria ultrapassar a da China em meados deste ano, altura em que o gigante do sul da Ásia deveria ter mais 3 milhões de habitantes do que a sua grande rival regional.

Segundo o relatório do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA) sobre o estado da população mundial publicado esta quarta-feira, a população da Índia deveria chegar a 1,4286 bilhão de habitantes, em comparação com 1,4257 bilhão para a China, país que viu em 2021 a sua população diminuir pela primeira vez desde 1960, altura em que houve fome no seu território.

Apesar de a China ter deixado de aplicar em 2015 a política do filho único, sendo que existe a possibilidade de ir até três filhos desde 2021, calcula-se que o aumento do custo de vida esteja a condicionar o crescimento demográfico do país.

Já na Índia, apesar de não se ter efectuado um censo desde 2011 e apesar de o governo de Narendra Modi ser acusado de não realizar um novo estudo demográfico para não ter de apresentar publicamente dados sobre o desemprego antes das eleições gerais do próximo ano, estima-se que metade da população do gigante asiático tenha menos de 30 anos.

De acordo com o Pew Research Centre, centro de reflexão americano, a Índia poderia conservar o primeiro lugar em termos demográfico durante algum tempo, dado que a população indiana aumentou em mais de um bilião de pessoas desde 1950, ano a partir do qual as Nações Unidas começaram a compilar dados demográficos.

Actualmente, segundo a ONU, a população mundial ultrapassa os 8 bilhões de habitantes. Enquanto a população do conjunto dos restantes países asiáticos e da Europa tende a diminuir, as Nações Unidas estimam que o continente africano passe dos actuais 1,4 biliões para quase 4 biliões de habitantes até ao ano de 2100, passando a representar 38% dos habitantes do planeta, contra cerca de 18% nos dias de hoje.

